毆打醫護「停用健保卡一年」行不行 衛福部長表態了！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內醫療暴力事件頻傳，近期又有酒醉民眾在急診鬧事，把護理師打到腦震盪，民眾黨立法委員陳昭姿今（29）日在立法院質詢時，就直接詢問衛生福利部長石崇良，贊不贊成民間主張的應該把毆打醫護人員者「停用健保卡一年」，對此，石崇良回應，健保畢竟是保障生命安全為最重要，拒診不是很恰當，但衛福部已擬定相關指引，以醫護自身安全為優先考慮。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。

廣告 廣告

陳昭姿質詢時關心，近期澄清醫院發生急診暴力 有酒醉民眾把護理師打到腦震，引發全民及醫護憤怒，有人主張在醫院施暴、毆打醫護人員，應停用健保卡一年、全額自費。

陳昭姿說，全面停卡會涉及憲法上健康權及比例原則，但她想請問的是，施暴自然有刑責，衛福部在不能停卡的前提之下，有辦法讓施暴者付出實質代價的制度設計嗎？例如讓特定惡意的行為人，知道他有暴力傾向的人，指定就醫流程，或加重部分負擔？

石崇良回應強調，不管在任何場域，任何的情境之下，我們對於暴力行為一定是嚴厲譴責，特別是在救人的醫療場域，更不應該。

石崇良說，制度上已有很多措施，但像委員提及的要用健保的方式，畢竟健保是保障生命安全的考慮最重要。衛福部已有擬定一些相關的指引，所有醫療過程當中還是以安全最重要，拒診不是很恰當，但是保護醫護人員自身安全還是應優先考慮，若有暴力發生，應先處理安全的情形，自身保護最重要。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

健保灑16億防急診壅塞 春節最新開診率曝光！醫院7成、診所僅1成

不跟美國一起走 石崇良首證實：5月仍出團WHA爭取觀察員！

【文章轉載請註明出處】