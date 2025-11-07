毆打、淋熱水暴力討債 討回欠款沒收還被求處重刑

〔記者謝武雄／桃園報導〕真是得不償失，51歲王姓女子因劉姓婦人欠他14餘萬元遲不歸還，找來34歲王姓男子幫忙，還透過共同友人邀約方式控制劉婦行動，王男除動手打人，還用滾燙沸水澆淋劉婦身體，逼得劉婦向友人、女兒借錢還債，事後劉婦提出告訴，檢察官認為兩人態度不佳，除向院方求處重刑外，劉婦女兒轉帳的人民幣1萬1千元也被視為犯罪所得沒收。

檢察官認為被告2人嗣後仍然矢口否認犯行，就各自涉案情節避重就輕，犯後態度不佳，以及主要攻擊劉婦為王姓男子等情，請院方斟酌上情，就以強暴方式剝奪他人行 動自由部分分別判處被告王姓女子、王姓男子有期徒刑2年及2年6月，就強盜部分分別判處被告王姓女子、王姓男子有期徒刑7年6月及8年，以資懲儆。

廣告 廣告

檢警調查，王姓女子因不滿劉姓婦人積欠14餘萬元債務甚感不耐，邀請王姓男子協助，於去年7月18日透過共同邱姓友人邀劉婦聚餐，劉婦不疑有他而應允前往，而被王婦、王姓男子控制行動；王男除質問劉婦為何欠錢不還，緊接著即掌摑劉婦又徒手毆打多下，劉婦雖哭泣求饒，王男毫不理會，又持滾燙沸水澆淋劉婦身體多處，劉婦不得已才向中國鄒姓友人借款人民幣1萬6700元，又要女兒匯款人民幣1萬1000元才償還債務，劉婦脫困後向警方提出告訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

千萬存款信託受益人沒有他! 新北三重男憤而砍死姊姊、妹妹大腿也中刀

恆春特斯拉高速撞水泥車釀1死7傷 恐怖影像曝光

