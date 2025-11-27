母不滿2歲稚女不收玩具 三度高舉重摔踹踢致死重判9年

桃園廖姓女子不滿2歲稚女不收玩具，一怒之下，3度高舉重摔地上並踹踢女兒導致傷重死亡，高等院今仍重判9年。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市廖姓女子前年在租屋處陪伴2歲半的女兒，認為女兒不聽話，未收起玩具，涉嫌3度將女兒舉到離地面130公分的高處，再重摔到厚度4公分的地墊上，接著出腳踹胸，導致女兒當場嘔吐、昏迷，送醫不治，桃園地院國民法官庭依重傷害致死罪判廖女9年徒刑，全案上訴，高等法院今判決上訴駁回，可上訴。

檢方調查，廖女平日管教女兒就經常怒罵、掐捏，前年12月15日下午，她在租處見女兒不收玩具，情緒失控下，3度將身高僅86公分、體重12公斤的2歲半女兒，舉高後重摔在地墊，之後用腳踹女兒胸口一次，導致女兒嘔吐昏迷。

廖女見狀急忙報案，由救護車將女兒送醫搶救，但女兒因急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血等重傷害持續昏迷，昏迷指數3，經醫師實施開顱血塊清除手術等治療後，仍因傷勢嚴重、呼吸衰竭須仰賴呼吸器存活，今年1月2日清晨宣告死亡。

桃園地檢署認為，廖女雖無置女兒於死的故意，但她是智慮正常的成年人，明知女兒僅2歲半，須細心照顧養護，卻仍3度高舉重摔女兒，依重傷害致死罪起訴廖女。

桃園地院國民法官庭審理後，將廖女重判9年徒刑。全案上訴高等法院。

高等法院認為廖女觸犯重傷害致死罪犯行明確，一審量刑適當，今判決上訴駁回。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

