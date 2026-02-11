母代病重女兒提款遭拒 行員冷回「變遺產就可領」

台中市 / 綜合報導

台中有民眾到合作金庫辦提款，過程卻被刁難，她說姊姊病重住院，於是讓媽媽幫忙提款用來付醫藥費，證件資料都備齊了，沒想到行員卻不放行，堅持要本人才能領，甚至說「本人沒來就變遺產」，這句話讓家屬非常不能接受，事後合庫發聲明表示已經聯繫上家屬並道歉，強調會加強員工教育訓練。

民眾到銀行櫃檯辦理業務，行員仔細核對身分資料，但卻有民眾在網路PO文，家人遇到的不合理遭遇，記者戴君伃說：「台中有一名媽媽要幫病重的女兒，領取存放在銀行的錢來支付醫藥費，沒想到資料都準備好了，卻被行員百般刁難。」

家屬指控因為姊姊病重，需要領取醫藥費，不過因為姊姊的帳戶太久沒使用，必須到銀行解鎖，詢問過客服後，由媽媽帶著相關資料到合作金庫分行處理，沒想到卻被行員強硬告知需要本人。

更令人心碎的是，面對家屬急需用錢的困境，行員還說，本人無法到場的話，變成遺產就可以領了，令家屬相當錯愕。民眾說：「很離譜，不合理，這樣不對要領錢都有資料，怎麼可以用這樣的講法。」

最後為了領出姊姊放在銀行的錢，只能把坐輪椅的姊姊，推到另一間就近的分行申辦，整段過程在網路引發討論，不少人質疑行員是在刻意刁難民眾。

律師陳頂新說：「代理人依然依照法律規定，可以合法領取本人在銀行的存款，因此本案中該名行員無謂的刁難，其實是違反民法的規定。」對此合作金庫也發聲明回應，已經和家屬聯繫道歉，將要求相關分行檢討並加強人員教育訓練，不過不論符不符合規定，行員對病人家屬說遺產，已經深深傷了客戶的心。

