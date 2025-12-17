母公司欠款害資金斷鏈 韓國知名網購商城宣告破產

韓國著名網購商城Interpark Commerce宣告破產。（示意圖／Pexels）





南韓首爾破產法院週二裁定，電商集團Qoo10旗下線上零售子公司、著名網購商城Interpark Commerce宣告破產，結束歷時逾一年的重整程序。破產主因為母公司其他子公司長期積欠賣家貨款，導致Interpark Commerce資金鏈斷裂、流動性惡化。

根據法院資訊，Interpark Commerce早在 16 個月前就聲請法院接管，隨著破產裁定生效，相關債權人可於2026年2月20日前向法院申報債權。法院預訂於2026年3月17日召開債權人會議，屆時將進行債權審查，並由債權人投票決定是否正式終止公司營運，同時確認各方債權金額。

韓媒《Korea JoongAng Daily》報導，Interpark Commerce的財務壓力始於去年7月，當時同屬Qoo10集團的TMON與WeMakePrice未能結清約1兆韓元（約新台幣212億）的銷售款項，波及集團內部及Interpark Commerce資金調度。

Interpark Commerce曾於去年8月申請進入「自主重整支援方案」下的重整程序，法院於去年11月29日批准啟動重整。然而，公司始終未能成功尋獲潛在買家，也未在期限內提出具體重整計畫。法院最終於今年12月1日裁定終止重整程序，改以破產清算處理。

