母千萬信託被獨漏怒殺親姊 新北男殺人罪移送畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

陳男被依殺人及傷害罪移送。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市三重區1名60歲的陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，昨天（6日）下午，帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程中因激烈爭執，陳男怒回家中拿了菜刀返回將自己的姊姊跟妹妹砍傷，其姊送醫傷重身亡，其妹受傷目前仍住院觀察中。陳男遭逮後今早被警方依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署，移送時陳男孩穿著昨天犯案時沾染血污的衣物，面對媒體詢問始終不發一語。

廣告 廣告

陳妻在醫院崩潰痛哭。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男與59歲妻子、高齡90歲母親同住在三重三和路某社區的23樓，61歲姊姊和55歲妹妹則住同樓層的隔壁戶，曾為失智的陳母平常主要由陳男及其妻照顧，偶爾其姊跟其妹也會協助幫忙，約2個多月前，陳母被姊妹倆帶去銀行，將陳母1筆千萬元存款設定信託，而代理人僅姊妹倆，並未將陳男列入，前幾天陳男由陳母口中得知，因此忿忿不平。

陳男行兇的菜刀。（圖／翻攝畫面）

昨天下午2時許，陳男為此帶著陳母及妻子衝到隔壁找姊妹理論，過程中發生激烈口角，陳男憤而返家拿菜刀再度前往姊妹倆家中，雖然陳妻見狀追過去勸阻，但陳男仍揮刀劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷妻子的左手掌，最後更刺進親姊的左胸，導致親姊送醫搶救無效不治身亡。警方獲報後到場立即將行兇的陳男逮捕，經警詢後今早被依殺人及傷害等罪移送新北檢。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

割頸前女友畏罪墜樓亡！恐怖情人身分曝光 曾任軍職、飲料店老闆

嗆「同歸於盡」 新北恐怖情人墜樓前一刻將前女友推開

新北恐怖情人不甩保護令 狂砍前女友10多刀畫面曝光

「你再要啊！」不滿被追討8萬賭債 賴皮男拿西瓜刀怒砍債主好友2刀

