母喊1歲子被「邪靈卡到」拋入海…法庭上：我是故意把小孩丟到水裡的

社會中心／高雄報導

一名母親因妄想「孩子遭邪靈卡到」，將1歲幼子拋入海內。（示意圖／翻攝自Pixabay）

高雄一名長期受身心疾病困擾的女子，於2021年帶1歲8個月大的幼子到海邊散心時，因「孩子遭邪靈卡到」的妄想，竟將親生兒子丟入大海，所幸丈夫及時跳海搭救，孩子僅受輕傷。橋頭地院一審依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，被判有期徒刑3年，但她不服上訴；高雄高分院審理後，認定其具有直接殺人故意，駁回上訴，維持原判。

根據判決書顯示，這起事件發生在2021年10月18日晚間9時許，夫妻倆騎機車載著僅1歲多的兒子前往堤防邊散心，當時女子坐在堤防旁的繫纜設備上，幼子坐在前方的兒童座椅。然而，女子在明知將幼齡兒童拋入海中可能導致溺水死亡的情況下，依舊突然將親生骨肉丟進海裡。其丈夫見狀非常驚駭，旋即跳海搭救，至於女子則在犯案後，直接拋下家人、搭乘計程車逃回台南娘家。

法院調查指出，該名女子長年受身心疾病困擾，導致有偏離現實的妄想與怪異行為，曾有將孩子獨留在家、甚至背著孩子從3樓墜下等危險紀錄。在案後鑑定過程中，她向精神醫師表示，深信「兒子被邪靈卡到」、會發出罵髒話的聲音且「心機重」，堅信將孩子丟入海中就能有人帶其去就醫。

更駭人的是，她在法院訊問時坦承：「我是故意把小孩丟到水裡的，我想要殺那個小孩，要讓小孩X。」足見她犯案時的認知已錯亂，明顯脫離現實。橋頭地院一審考量，該女犯行手段危險性甚高，導致孩子成長環境受重大變動，但依據醫院精神鑑定結果，確認其行為時因疾病影響，致其辨識行為違法或依其辨識採取行為的能力「顯著減低」，因此依法減輕其刑，最終判處有期徒刑3年。

對此，該女不服上訴，其律師主張因丈夫在場隨時可搭救，被告不具「堅定致死」的直接故意，僅屬間接故意，請求減輕刑度，以治療代替刑罰。不過，高雄高分院法官審理時，強調殺人犯意不一定要有周詳計畫，「無周詳計畫之殺人，也不妨礙直接殺人犯意之成立。」儘管其精神狀態對行為能力有顯著影響，但考量其坦承「想讓小孩X」的說詞，以及犯行的危險性，故駁回減刑請求。可上訴。

