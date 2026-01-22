母報案失聯！陸警揭真相 2青年偷渡柬埔寨「自願」加入詐騙集團

大陸江西省上饒市鉛山縣2名20歲青年葉某斌、歐陽某某，2025年8月赴雲南旅遊後突然失聯，其後出現在柬埔寨電詐園區，引發網友關注。今年1月19日，鉛山縣公安局發布警情通報，2人已回國並因偷越國（邊）境和實施電信網路詐騙被依法刑事拘留。大陸中央廣播電視總台央視記者獨家採訪辦案人員和當事人，還原事件真相。

2名20歲青年嘗試偷渡遭勸返。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》22日報導，2025年8月7日晚間8時許，鉛山縣河口派出所接獲2名家長報案，聲稱兒子於7月28日結伴前往雲南旅遊，但自8月5日起失去聯繫。上饒市鉛山縣公安局副局長熊琮表示，警方投入大量警力調查，發現2人可能往廣西方向移動，8月11日組織專門力量赴廣西靖西展開調查。

警方調查顯示，葉某斌與歐陽某某於2025年8月1日入住廣西百色靖西市某酒店，8月3日下午在酒店大堂與另外2名準備出境人員會合，隨後4人共同乘坐網約車，約半小時後抵達中越邊境口岸附近。在「蛇頭」組織下非法偷渡進入越南後，2人繼續向柬埔寨方向移動，直至2025年8月6日上午經由越柬邊境進入柬埔寨境內。

警方深入調查後發現，葉某斌與歐陽某某在廣西非法出境之前，曾於2025年7月30日在雲南普洱市嘗試偷渡，但被邊防檢查站工作人員依法攔截。上饒市鉛山縣公安局網路安全保衛大隊教導員程煜表示，7月30日葉某斌打電話語音告知母親要去邊境玩，被邊境工作人員攔截，其母親當時拒絕讓他出境。邊防檢查站工作人員聯繫歐陽某某的父親，對方同樣明確表示不同意兒子出境，並懇請公安機關協助勸返。

2人從江西至廣西全程自主行動，沒有其他人對他們進行所謂的脅迫。 （圖／翻攝《央視新聞》）

邊防檢查站工作人員向2人詳細宣講非法出境的法律責任，以及境外各類詐騙陷阱的潛在危害，並進行耐心勸返工作。最終，葉某斌與歐陽某某簽署知情承諾書，邊防檢查站工作人員隨後一路陪同，將2人安全送上返回普洱市區的大巴車。然而被勸返僅3天後，葉某斌與歐陽某某便自行改變行程，繞道前往廣西百色靖西市，最終從那裡實施非法偷渡行為。

警方調查了解到，2025年7月初，葉某斌曾多次向身邊朋友表露「要出境賺快錢」的想法。熊琮表示，7月份葉某斌跟朋友提過想到境外賺點快錢，警方也發現他一些網上行為，確實想跑到境外去帶貨。據警方介紹，葉某斌與歐陽某某均有電商相關行業從業經歷，對網路資訊較為熟悉。到案後2人供述，最初是葉某斌在網上看到「高薪招聘背包客」的廣告，他主動聯繫對方後，對方許諾「佣金5萬到10萬人民幣（約22.7萬到45.4萬元新台幣）」。

犯罪嫌疑人葉某斌供述，最初聯繫時對方並未說明具體運送何物，招聘廣告上也只寫著「招聘背包客，佣金5萬到10萬」，對方直接問他是否願意接活，他當時沒怎麼理會，後來是在對方的朋友圈裡看到內容，才知道是運送各類貨物。警方調取酒店及沿途監控發現，2人從江西至廣西全程自主行動，沒有其他人對他們進行所謂的脅迫。

邊防檢查站工作人員曾向兩人進行耐心勸返工作。 （圖／翻攝《央視新聞》）

據葉某斌、歐陽某某供述，在偷渡進入越南後，他們並未如最初預想的那樣從事走私活動，而是按照聯繫人的安排，一路乘車前往柬埔寨。在此期間，2人的手機並未被收走，人身處於自由狀態。直到進入柬埔寨電詐園區後，2人才被收走手機，但園區內也有與家人聯繫的渠道，只是需要向主管申請才可與大陸親屬聯繫，但葉某斌與歐陽某某並未選擇這樣做。

犯罪嫌疑人歐陽某某供述，他跟葉某斌都沒有打過電話，即使打給家人也不知道能講什麼，不如不打，打了家人可能更擔心。據歐陽某某供述，2人在柬埔寨電詐園區從事電信網路詐騙活動期間，雖無法隨意進出園區，但在園區內部可自由活動。

2人被分配的任務是針對大陸有「嫖妓」需求的男性實施精準詐騙，他們透過社群平台發布虛假資訊，誘導受害者支付小額會員費，再以「激活」、「修復」等名義層層加碼，最終騙取被害人資金。犯罪嫌疑人葉某斌供述，在2025年8月份的時候，20天左右，一天騙5、6個人應該差不多。犯罪嫌疑人歐陽某某供述，在公司第4個月才拿到第一份工資是1100美金（約3.5萬元新台幣），當時好像借支了幾百塊錢（美金），然後發工資當天就扣除掉了。

葉某斌與歐陽某某算是小有經驗的詐騙業務員了。 （圖／翻攝《央視新聞》）

上饒市鉛山縣公安局刑事偵查大隊民警陳余表示，據他們供述，他們已經進入第二階段，由原來的第一階段學習培訓到上崗，已經實施客服服務，算是小有經驗的詐騙業務員了。犯罪嫌疑人葉某斌供述，有打過退堂鼓，害怕出去也會被這樣對待，但還是想賺那份錢。

今年1月16日，葉某斌與歐陽某某被電詐園區人員送至中越邊境，並再次透過偷渡方式進入大陸境內，當天22時，葉某斌和歐陽某某在廣西崇左龍州縣被警方控制，並因偷越國（邊）境和詐騙罪於1月18日被江西鉛山警方刑事拘留。

網路上曾流傳 葉某斌向母親隱晦發出求救信號的消息。 （圖／翻攝《央視新聞》）

在警方辦案過程中，網路上出現各種真假難辨的資訊。其中一張葉某斌失聯前與母親視訊聊天的截圖，連同相關手機錄影片段，曾在網上被大量轉發、熱議。上饒市鉛山縣公安局網路安全保衛大隊民警楊欣澔表示，這個上面的文字有「110救我吧，跟兒子最後一次視訊」，這個屬於不實的，因為這個視訊的過程，是葉某斌被雲南警方勸回的時候，雲南警方已經告知他偷越國（邊）境和電信詐騙這些危害，但他依然選擇繼續偷渡。

這段簡單的影片，卻被網友逐幀研究，其中一幀畫面，葉某斌抬手觸碰自己面部的動作，竟被歪曲解讀為他在向母親隱晦發出求救信號。犯罪嫌疑人葉某斌表示，那個視訊電話好像是在普洱的時候打的，沒什麼意思，就正常指著臉，摸一下臉而已。

