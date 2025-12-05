母天橋拋幼女「自己也跳下」！駕駛全嚇壞 驚悚畫面曝光

大陸中心／許智超報導

中國有位母親將拋幼女下天橋，自己再跳下去。（圖／翻攝自X平台）

近日，中國杭州市有多位駕駛目擊，天橋上有一名女子將幼女從橋上扔下，自己再縱身一跳，嚇壞所有用路人，驚悚影片在網路上瘋傳，不少人都直呼，「這位母親要有多絕望才會走到這一步」。

據行車紀錄器影片，3日有駕駛目擊到杭州市某天橋上有位女子，疑似把身邊年幼的女兒從橋上扔下，隨後自己再縱身一跳，天橋下的汽車見到有人墜落趕緊踩煞車，2人傷勢不明。

相關影片在網路上曝光後，有網友爆料稱，事發地點位於濱文路及江虹路口，當時是婆婆開車載著媽媽和小孩，結果發生爭執，隨後媽媽帶著小孩下車，接著就發生上述事情。

其他網友則紛紛留言感嘆，「我的心真的碎了，孩子才幾歲啊！她做錯了什麼要跟著媽媽一起走」、「這樣的瞬間往往藏著無形的重壓」、「這位母親要有多絕望才會走到這一步」、「比悲傷更可怕的是沉默」、「太慘了，願來世幸福」。

影片請點此https://reurl.cc/3bXVa9

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

