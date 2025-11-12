母失智成震撼教育！謝祖武曝全家改變 佩服兒子謝展榮

謝祖武出席公益活動。（圖／記者陳怡伶攝）





介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」公益記者會，由男星謝祖武擔任傳愛大使，現場播出由他親自參與拍攝的公益影片，實地走訪多個家庭，他坦言「每次都痛徹心扉」，想到自己的父母再看到這些長輩，心有戚戚焉。

謝祖武分享，自從母親確診失智後，給自己蠻多震撼教育，因此一家三口盡量把出國的錢省下來拿去保險、控制飲食，並強迫全家每天運動，「具體規劃一定會有，看到長輩那樣一定會嚇到腿都軟掉，絕對會怕。」

謝祖武經常在講座談到照顧失智母親的經歷，「我一輩子都不會忘記，但是我一輩子都不想再經歷。」不過透過他的經歷，讓社會能更重視長照失能的議題，他也覺得是美事一樁，至於會不會跟兒子謝展榮交代什麼，他也回應了。

廣告 廣告

謝祖武不改幽默本性笑說，「我們都是公開交代，在金鐘獎上面，我在戲棚下站40年，我還謝謝他可以跟我一起同框。」他說這陣子兩人幾乎沒見面，都是在電視上看到兒子，「他演得不錯，跟柯叔元好像父子喔！」

謝祖武認為，其實跟兒子不需要交代什麼，希望可以心領神會，最需要的是默契，「正在培養中」。他透露謝展榮在18歲後完全經濟獨立，很佩服對方在半工半讀下，竟可以靠自己繳完學費，「我覺得很不簡單」。



【更多東森娛樂報導】

●金鐘59／謝展榮奪新人獎 老爸謝祖武反應曝光

●謝祖武照顧失智母「驚人開銷曝」 他嘆：很多人扛不起

●發憤圖強！陸小芬晚上都沒睡 謝展榮成年被交代「靠自己」

