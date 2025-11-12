母失智8年「忘了他是誰」！謝祖武：眼淚哭乾了

謝祖武擔任介惠基金會公益大使，邀請大眾關懷偏鄉長輩。（圖／介惠基金會）

謝祖武擔任介惠基金會公益大使，日前深入屏東偏鄉探訪獨居長輩。記者會上，聊到辭世兩年的母親，過世前曾飽受失智症折磨八年，這段經歷帶給他極大的震撼，也謹惕他提早規劃退休生活。

面對母親漫長的長照之路，謝祖武早已將眼淚哭乾：「沒什麼好哭，都已經哭乾了，眼淚放回憶裡，無法挽回什麼。」母親失智讓他經歷了各種驚心動魄的「第一次」，第一次插管、第一次被遺忘、第一次遭大聲喝斥甚至被丟擲物品，這些畫面都成為他一輩子難以忘懷、卻也不願再經歷的事。

母親的經歷促使謝祖武著手規劃自己的後半生，減少出國旅遊，將錢投入保險，並勤於運動、注重飲食，為健康未雨綢繆。

謝祖武擔任公益大使。（圖／介惠基金會）

而日前他與兒子謝展榮在金鐘獎上合體後，但結束後，一個回家、一個回宿舍，與兒子在專業上各自努力。不過他有看謝展榮最近的作品《接住流星的人》，他打趣：「他跟柯叔元好像父子喔！」

搭上普發現金的時機，介惠基金會發起「十分之一的分享，百分之百的溫暖」公益號召，誠摯邀請社會大眾將心意化為暖流，溫暖偏鄉長輩與家庭的冬天。謝祖武誠摯呼籲：「其實每個月也不用太多，幾百元不嫌少、幾千元也不嫌多，只要願意捐一點點，就能讓偏鄉的長輩多一份希望。」

