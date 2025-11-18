母女刮刮樂「中1萬」扔桌上沒兌獎！彩券行急尋人 網讚良心店家

屏東有對母女到一家彩券行買刮刮樂，其中一張幸運中獎一萬元，但她們卻把刮刮樂放在桌上，沒有兌獎領取就直接離開。店家見狀趕緊在社群媒體找人，不少網友得知紛紛大讚業者很有良心，還有民眾特地來彩券行消費，支持店家也沾沾運氣。

彩券行貼出各種大大小小的刮刮樂，只要選對張，大獎就是你的，但屏東有對母女明明刮中了，卻沒領獎，還直接將中獎的刮刮樂丟在桌上。15號傍晚有對母女到萬丹鄉的彩券行買了2張各100元的刮刮樂，其中一張幸運中獎一萬元，但她們卻把刮刮樂放在桌上，沒兌獎就離開。

店家見狀在社群媒體上協尋，希望網友幫忙找人，並喊話母女倆「您應該以為沒中獎放桌上了，有空請過來領回」。不少網友得知紛紛稱讚彩券行不貪、誠實有良心，甚至還有民眾聽聞消息特地來彩券行購買沾沾運氣。

萬元獎金別人想刮但刮不中，這位幸運兒好在遇到良心彩券行，等著她趕緊過來領獎，不然這筆錢如果落入其他人手中，到時候想領還不一定能領到。

屏東／蘇世偉、林怡萱、莊棋淵 責任編輯／施佳宜

