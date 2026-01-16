母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物

營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。

品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨， 這類毒氣平時難以察覺。 （示意圖／取自pexels）

黃品瑄在臉書粉專解釋，紙箱在高溫環境下容易釋放有毒氣體，人體吸入後不只傷及呼吸道，還可能破壞免疫系統。她強調，一旦皮膚接觸這些物質，也會引起紅腫、搔癢，甚至演變成鼻咽癌等疾病。

許多人認為甲醛、苯這類有毒物質只會存在於家具或油漆中，黃品瑄提醒，品質不良的紙箱同樣可能含有這些一級致癌物。她表示，這些有毒物質在日常生活中相當常見，卻容易被民眾忽略。

為避免讓自己處於有毒環境，黃品瑄建議，即便難以分辨紙箱成分，最簡單的做法就是不囤積、定期打掃、保持通風。她也特別提醒，紙箱絕對不要放在高溫環境，避免有毒物質加速揮發。

