母女罕錄影合體！小S遭愛女Elly大爆「私下真面目」 當場崩潰不忍了

記者蔡維歆／台北報導

小S（徐熙娣）、派翠克節目今（12日）錄製集數正式迎來第 1000 集里程碑，特別特別邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任嘉賓，獻出母女檔節目的合體首秀。

節目開場，小S顯得格外謹慎，坦言心情有點「綁手綁腳」，畢竟來賓是自己的親生女兒，既想犀利又怕尺度拿捏不好。小S現場逼問 Elly 有什麼禁忌話題？Elly 機智回嗆：「我講出來的話，妳就會故意問啊！」讓小S急喊：「我是妳媽，當然會保護妳！」Elly 則冷靜回擊，直言自己常看網路流傳的《康熙》片段，深知媽媽主持風格犀利，讓小S大嘆：「訪問女兒的壓力，竟然比訪問演員還大！」

廣告 廣告

小S、Elly跟派翠克合照。（圖／東森提供）

除了主持風格，小S在 Elly 眼中的私下面貌也隨之曝光。Elly 在《小姐不熙娣》爆料媽媽私下超愛看動漫，總是穿著睡衣，還會固定坐在同個位置不走動，這讓派翠克秒回「太宅了吧！」。接著Elly更忍不住抱怨：「最欠揍的是，家裡客廳明明只有兩盒衛生紙，她偏要硬把平板架在衛生紙盒上，害我需要衛生紙時拿不到，問她能不能幫忙拿一張，她還會回：『妳打擾到我看劇了。』」這番真性情爆料，讓一旁的小S聽得崩潰大喊：「Elly 妳講話太誇張了，我根本沒有這樣！」

更多三立新聞網報導

被藤咲舞來台賣淫害慘！女優「遭審問6小時還驗毒」怒轟：把她們抓走

被直擊「坐輪椅代步」！知名男星突暴肥22公斤現身 驚人近況曝光了

獨家／傳家屬有意樹葬！傅子純長眠地找好了 經紀公司25字發聲

痛失傅子純！遺孀二度痛心發聲揭「冰箱1遺物」：老公我真的好想你

