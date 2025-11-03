母女胃繞道20年雙雙營養不足 醫籲長期追蹤與重建手術的重要性

【健康醫療網／記者陳靖安報導】70歲方姓母親和40歲女兒在20年前因病態性肥胖合併代謝症候群的併發症接受減重手術，當時效果相當理想，體重獲得良好控制，代謝疾病也有改善。隨著時間推移與年齡增長，兩人逐漸出現食慾下降、體力不支和精神虛弱情況，甚至因營養不足而感到持續性疲倦及生活品質下降。

母女倆到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）消化外科黃挺碩副院長的門診求診，由黃副院長率領蔡雄威醫師專業團隊運用達文西微創手術，為母女倆完成減重手術後的複雜重建治療，不僅改善困擾多年的營養不良與貧血，並恢復正常的飲食與生活品質。

減重手術短中期效果好 長期可能有營養不良併發症

這對母女來門診時的體重大約只有4、50多公斤，接受詳細的血球分布、內分泌狀況、營養與微量元素檢查，結果顯示兩人皆有嚴重營養缺失及貧血問題。蔡雄威醫師表示，這兩位病人的治療歷程充分顯示，雖然代謝與減重手術已被廣泛應用，且文獻證實其短中期效果良好、術中與術後併發症發生率低，但在超過十年、甚至二十年的超長期追蹤方面，全球仍缺乏大量研究數據。

病人若在多年後出現食慾下降、營養不良和體力減退等問題，必須提高警覺並回到醫院接受完整檢查與治療。尤其特別是繞道型手術，雖然對於體重控制與代謝疾病效果顯著，但也較容易引起營養不良的併發症，因此病人應當建立長期追蹤觀念，配合醫師的營養與飲食建議，必要時及早考慮進行重建手術。

若出現食慾下降、體力減退 應檢查並考慮重建手術

黃挺碩副院長指出，重建手術本身具有一定難度，可能僅需簡單修復，也可能因嚴重沾黏而大幅增加風險，因此術前必須與主治醫師進行充分討論，針對不同術式的優缺點、術前準備與術後照護進行完整評估。達文西腹腔鏡手術憑藉三維立體影像與靈活的手臂操作，大幅提升精準度，能有效降低複雜手術中的風險，是目前處理這類高難度重建個案的重要利器。

減重手術後的長期追蹤很重要 才能確保術後維持健康狀態

黃挺碩副院長呼籲，減重與代謝手術並非一勞永逸的治療，唯有透過長期追蹤、持續營養監測與醫師保持良好溝通，才能確保術後健康持續維持。一旦出現營養相關併發症，專業團隊的重建手術能為病人帶來再次翻轉生命的契機，這正是仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）消化外科團隊持續努力的核心使命。

