母女雙載行經三重疏洪道「自撞護欄」 後座媽不幸身亡

蕭姓女子25日晚間載著梁姓母親行經疏洪道，卻因不明原因自撞護欄，導致一死一傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區25日發生死亡車禍， 42歲蕭姓女子載著68歲梁姓母親，晚間行經三重疏洪道時疑因不明原因自撞護欄，造成後座梁女當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

警方於25日晚間9時許接獲通報，指三重區疏洪五路二段，往疏洪五路一段方向發生車禍，警方獲報後立即派員前往，到場時梁女身受重傷、已無生命跡象，立刻將她送醫救治，但急救後仍宣告不治。

據了解，當時由蕭女騎乘普通重型機車載著母親，行經該路段時不慎自撞路旁護欄，警方調查後確認蕭女酒測值為0，這起事故也導致她左側身體多處擦挫傷，意識清楚，送往三重醫院治療後已無生命危險。

警方表示，事故發生後已即刻實施交通疏導，引導車流，並依規定進行現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，確切事故原因和肇事責任仍待進一步鑑定釐清。

