母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命

近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。醫師也提醒，白血病很少是「突然發生」的，更常見的情況是早已在體內醞釀多時，只是未被察覺。

劣質紙箱添加含甲醛的膠水或油墨 高溫下恐揮發

有些紙箱在製作過程中可能添加了含有甲醛的膠水或油墨，在高溫環境下容易揮發到空氣中，吸入後不僅刺激呼吸道、損害免疫系統，若皮膚直接接觸還可能出現紅腫、發癢等過敏反應，嚴重時甚至可能引發白血病、鼻咽癌等疾病。黃品瑄建議民眾定期清理家中紙箱，隨時保持室內空氣流通，並將紙箱遠離高溫環境，以降低健康風險。

甲醛、苯等有毒物質無所不在

黃品瑄指出，甲醛、苯等一級致癌物質不僅存在於家具、油漆等建材中，品質不良的紙箱同樣可能含有這類有毒物質。由於網購商品的紙箱來源難以確認，民眾更應提高警覺。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。為了降低健康風險，黃品瑄建議民眾應避免囤積紙箱，定期清理家中雜物，保持室內通風，並將紙箱遠離高溫環境，減少有害物質的揮發。

白血病可能悄悄發生

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，白血病很少是「突然發生」的，更常見的情況是早已在體內醞釀多時，只是未被察覺。許多看似無害的小習慣，如接觸清潔劑、偶爾吸菸、食用加工食品、熬夜工作等，日積月累下來，可能導致體內某處細胞開始走上歧途。

白血球突變形成血癌

張家銘解釋，白血球的任務是保護人體、抵抗外來病菌，但當造血幹細胞發生突變，這些原本守護人體的細胞可能變節，成為無法控制的「癌細胞」。這種突變常見於年長者或長期處於發炎狀態的人體中，其中以DNMT3A、TET2、ASXL1等基因最為常見。這些突變可能形成一種稱為「不明影響的株落造血」（CHIP）的現象。

CHIP的健康警訊

CHIP雖然並非癌症，但它意味著血液中的造血幹細胞出現特定突變，導致某族群血球細胞異常增生。張家銘形容，這些CHIP細胞就像是車子的引擎警示燈亮起，雖然當下車子仍能行駛，但如果置之不理，總有一天可能會拋錨。研究顯示，高達10%至20%的50歲以上成人血液中可檢測到CHIP。

高風險族群應提早檢查

張家銘建議，以下族群應提早接受次世代定序（NGS）技術檢測，及早發現CHIP突變：

有血癌家族史者 曾接受化療或放療者 血液檢查數據常異常但無法解釋者 患有糖尿病、心血管疾病或自體免疫疾病者

早期發現CHIP突變雖不代表要立即治療，但可以定期追蹤、調整生活方式，甚至參與臨床試驗，爭取更多治療選擇。

良好生活習慣可預防血癌

張家銘強調，雖然無法控制基因突變何時發生，但可以透過良好的生活習慣，營造有利健康細胞生存的身體環境。他建議民眾採取以下生活型態，有助降低CHIP發展成血癌的風險：

攝取抗發炎飲食，如地中海飲食、低糖、高纖 每周進行3次有氧運動，如快走、騎腳踏車 保持情緒穩定，學會放鬆紓壓，如冥想、寫日記 每晚睡足7小時 減少接觸環境毒素，如清潔劑、油煙等

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃品瑄營養師、張家銘主任

