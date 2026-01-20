母女10多年未見！張鈺凰分手蘇見信藏遺憾 感嘆像「孩子的阿姨」

蘇見信（左）未走紅前和當時女友張鈺凰生下一女。左圖翻攝蘇見信微博、右為翻攝鏡週刊

歌手蘇見信（信）與前女友張鈺凰所生的女兒蘇祐婕（小丸子）如今已25歲，身高約180公分、外型亮眼，去年底以新人之姿受邀登上倫敦時裝週走秀，備受矚目。外界一度以為她與生母張鈺凰多年來毫無聯繫，但事實上，母女倆早在數年前便已透過通訊軟體保持互動，只是至今仍未正式見面。

信在尚未走紅前便已為人父，當年女兒主要由信的母親照顧，小丸子一歲多時，信與張鈺凰分手，為顧及演藝事業，信曾一度避免正面談論這段過往。而張鈺凰則因不堪外界流言蜚語，選擇對外坦承未婚生女的事實，甚至連住在鄉下的母親起初都未被告知。她曾透露，儘管努力工作賺錢想給孩子更好的生活，卻始終被阻擋無法與女兒見面。

因緣際會母女重新聯繫

據《鏡週刊》報導，信的母親當年出於教養考量，擔心張鈺凰與孩子互動過多影響成長，因此在孩子懂事後便婉拒張鈺凰探視，所有訊息皆須透過長輩轉達。直到小丸子成年後，長輩年事已高，才逐漸不再介入，加上張鈺凰友人的孩子恰巧與小丸子同校，她才輾轉取得女兒的Line帳號，母女之間才重新建立聯繫。

日前，張鈺凰因旗下風霈國際傳媒舉辦尾牙活動，被問及小丸子在英國走秀、是否承襲她當年模特兒衣缽時，她笑說「與有榮焉」。由於小丸子曾赴韓國就讀語言學校，原本計畫在當地升學，後因疫情返台，對韓國偶像產業相當熟悉。張鈺凰笑說，自己因工作需要，偶爾還會向女兒請教相關趨勢，「她算是我的韓團流行市場顧問。」

蘇見信（右）曾帶女兒上陸綜《一路成年》。翻攝《一路成年》微博

對於母女10多年未見面，張鈺凰坦言，錯過孩子最需要母親陪伴的時光，是她心中難以抹去的遺憾，如今女兒已獨立成熟，「我比較像她的阿姨」，語氣中流露不捨。對於多年未能相見的遺憾，張鈺凰選擇尊重女兒的生活步調，並不強求，盼孩子將來當了媽媽，能夠釋懷理解。

至於感情方面，張鈺凰與信分手後，已和籃球國手蕭偉傑結婚，育有一名15歲的女兒，早已淡出演藝圈幕前，轉而深耕幕後工作，陸續擔任經紀人、製作人。她目前經營風霈國際傳媒，旗下風霈學院培訓的素人直播主，去年為購物平台創造約1.4億元業績。

張鈺凰與信分手後，已和籃球國手蕭偉傑結婚。翻攝鏡週刊



