母女3人不抽菸卻因「她」發現肺癌！篩檢再放寬 未戒菸者也能做LDCT
肺癌的死亡率跟發生率都是台灣癌症第一位，為早期發現肺癌，國民健康署針對高危險群，從民國111年起推動低劑量電腦斷層LDCT，3年來已超過21萬人受檢，並找出2506位肺癌患者，其中83％為早期。一名50多歲女子因此發現母女3人都肺癌，所幸早期發現狀況良好。
同事背痛竟肺癌末期 女子警覺發現全家3女都肺癌
收治病例的台大胸腔內科名醫、中研院院士楊泮池表示，這名女子因為同事背痛，檢查出肺癌第四期，因此自費做LDCT，沒想到竟發現肺癌第一期。由於她不抽菸，也沒有暴露在高風險環境，懷疑可能有家族史，媽媽和妹妹也因她而符合公費篩檢資格，結果一驗之下，媽媽和妹妹也是肺癌第一期，一家三口都是早期肺癌，經過治療目前狀況良好。
沒抽菸的肺癌和家族史高度相關
楊泮池表示，沒抽菸的肺癌患者通常跟家族史關聯性很高。過去曾針對1100名家族史者追蹤10年，結果發現，整體來說肺癌機率為4.5％，若家中有1人肺癌，其他人風險大約是3.3～3.5％；若有2人肺癌風險就提高到7.7％。因此肺癌篩檢不需要靠檢驗基因，只要直系血親有家族史，就是高風險要積極追蹤。
看更多：抗癌要花多少錢？癌醫院長算給你看！保費交給誰才安心？
台灣肺癌篩檢成為國際標竿
楊泮池強調，台灣肺癌篩檢已成為全世界標竿，全世界都因為不吸菸的肺癌增加，有1/3肺癌病人沒抽菸，以東亞、女性特別明顯。肺癌是東亞女性死因第一位，但女性吸菸率卻僅3％左右。
他表示，以前有一半的病人發現時已是第四期，要用很貴的藥物，還要找新藥基金幫忙補助，但存活率也才15％，病人往往最後還是死掉。而肺癌第一期90％以上可以治癒，利用國健署肺癌篩檢，有機會可在第一期被診斷、被救回。
肺癌篩檢3年找出2506位肺癌 8成為早期
衛生福利部長邱泰源表示，我國參考實證研究，111年7月起針對兩大高危險群提供2年一次LDCT，將肺癌納入第五癌篩檢，114年為照顧更多民眾，再擴大篩檢，放寬年齡和條件。3年來有21萬7千多人檢查、2506位確診，83％都是早期，證實可以翻轉肺癌。現在全國22縣市有207家醫院提供服務。他強調，LDCT只能發現肺癌，不能預防發生，民眾仍要注意健康。
還沒戒菸的重度吸菸者也能參加篩檢
台灣肺癌學會理事長楊政達也表示，3年來的篩檢有成，有超過21萬人篩檢，超過82％是零期、一期，救很多家庭。但未來還有挑戰，不篩的還是不來，有些地方依舊涵蓋不到。而過去抽菸要戒菸才能篩檢，現在鼓勵戒菸者參加戒菸班，而且還是可以篩檢，這部分的執行面，地方可能有落差。
肺癌有吸菸者僅占1/3
國健署癌症防治組長林莉茹表示，肺癌的死亡率和發生率，都是癌症第一位。從癌症登記資料可以發現，肺癌個案有吸菸者大概占1/3，其中男性有吸菸占61.4％、女生則僅6.1％。而肺癌零期和一期的五年存活率高達95％以上，第四期就只有13.8％。
國健署今年放寬肺癌篩檢條件
111年的7/1開始，國健署推動肺癌篩檢，114年也是今年的1/1起更擴大篩檢對象，家族史的部分，女生從40歲開始就可以參加篩檢，男性則是45歲開始。重度吸菸者也從過去的30包-年，擴大到只要20包-年，50到74歲的有吸菸史民眾都可以參加。
看更多：肺部影像1情況肺癌風險增13.77倍！女性較容易發現
戒菸未達15年仍有肺癌風險
林莉茹強調，過去都希望重度吸菸者先戒菸完，再參加篩檢，而最近幾年的篩檢服務裡，已經開放重度吸菸者可以先篩檢，若有意願戒菸，醫院可以提供就近性的戒菸服務。她也提醒，戒菸未滿15年者，肺癌風險仍在，應參加篩檢。
◎ 圖片來源／許佳惠攝
◎ 諮詢專家／楊泮池院士．楊政達理事長．邱泰源部長．林莉茹組長
