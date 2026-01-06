母女3人罹肺腺癌「都沒抽菸」 醫師揭一關鍵：應主動篩檢

恩主公醫院胸腔外科醫師陳右儒表示，一名50多歲個案因母親有罹癌史，經LDCT發現結節，術後病理結果確認為極早期肺腺癌。恩主公醫院提供



肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，每年奪走逾萬條人命，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，在未曾抽菸的族群中比例逐年增加，隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶。

陳右儒分享，過去曾有一名80多歲女子因跌倒外傷就醫，結果接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌，並接受手術治療。家屬發現母親罹癌後提高警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中2位女兒及早發現肺癌後，接受手術治療。

廣告 廣告

陳右儒表示，其中一名50多歲女兒在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影像變化不明顯，先依醫囑進行追蹤，2年後再次檢查，該病灶已成長約1.55公分，考量其已超過單純追蹤的安全界線，且病人有家族史風險，經綜合影像表現與臨床評估後，建議接受手術治療。術後病理結果確認為極早期肺腺癌，治療後僅需規律門診追蹤。

另名同為50多歲的女兒則被發現屬於癌前期病變（非典型腺體增生），同樣在早期就接受處置，3人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有生活功能。陳右儒指出，這類案例凸顯「家族史」在肺癌風險評估中的重要性，即使本人不抽菸、看似健康，不過只要直系親屬罹患肺癌，即應主動和醫師討論是否需要篩檢。

陳右儒指出，肺腺癌在不吸菸族群的比例逐年上升，不過隨政府推動LDCT篩檢，愈來愈多民眾在尚未發現症狀前即發現病灶，病例橫跨30至80歲，顯示肺癌風險並不僅限於特定族群。不過若早期發現，手術治療通常可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，也可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，恢復期更短，多數患者術後住院約2至3天即可返家休息，對生活影響相對有限，相較於晚期才診斷，早期篩檢、治療與規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質的重要因素。

陳右儒指出，目前政府補助LDCT篩檢對象，包括具肺腺癌家族史者（男性50至74歲、女性45至74歲）及重度吸菸者（50至74歲、吸菸史達30包年以上且戒菸未滿15年），可2年1次受檢，呼籲民眾應多加利用，才能早期發現，降低肺癌威脅。

更多太報報導

本土A肝飆9年新高！青壯男性占8成「每月病例最高達65例」

星宇航空今年迎14架新機 張國煒認了「心情沉重」回應年終這麼說

外送專法三讀通過「每筆訂單報酬最低45元」 兩大外送平台稱尊重