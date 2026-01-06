母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命

記者施春美／台北報導

肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。(示意圖／翻攝自pixabay）

肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，年奪萬人命，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。醫師陳右儒表示，一名80多歲女子因跌倒接受檢查時，意外確診早期肺腺癌，也因其罹癌，家屬提高警覺接受篩檢，其中2個女兒及早發現肺癌接受手術治療。

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒表示，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，在未曾抽菸的族群中比例逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶。

80多歲媽跌倒檢查驚覺肺癌！2女兒警覺也確診

陳右儒表示，一名80多歲女子因跌倒，接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌，並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中2位女兒及早發現肺癌，並接受手術治療。

陳右儒表示，其中一名50多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影像變化不明顯，先依醫囑進行追蹤。2年後再次檢查，該病灶已成長約1.55公分，考量其已超過單純追蹤的安全界線，且病人有家族史風險，經綜合影像表現與臨床評估後，建議接受手術治療。術後病理結果確認為極早期肺腺癌，治療後僅需規律門診追蹤。

另一名同樣為50多歲的女兒則被發現屬於癌前期病變（非典型腺體增生），同樣在早期就接受處置。3人皆在無明顯症狀的情況下被發現病灶，治療過程以微創胸腔鏡手術為主，術後恢復良好，僅需規律回診追蹤，未影響原有的生活功能。

陳右儒指出，這類案例凸顯「家族史」在肺癌風險評估中的重要性，即使不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。

早期發現有助於保留肺功能

目前政府補助LDCT篩檢對象包含：具肺癌家族史者（男性50～74歲、女性45～74 歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50～74 歲、吸菸史達30 包-年以上且戒菸未滿 15 年者）兩類高風險族群，可依規定接受 2 年一次LDCT檢查。

陳右儒表示，肺癌若早期發現，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，也可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，恢復期更短，多數患者術後住院約2～3天即可返家休息，對生活影響相對有限。較於晚期才診斷，早期篩檢、治療與規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質的重要因素。

恩主公醫院胸腔外科醫師陳右儒表示，一名50多歲個案因母親有罹癌史，經LDCT發現結節，術後病理結果確認為極早期肺腺癌。(圖／恩主公醫院提供)

