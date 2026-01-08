母女3人「都沒抽菸」卻罹肺癌！醫：有家族史靠「肺癌篩檢」及早揪癌

母女3人都沒抽菸卻得肺癌！一名80多歲女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌，並接受手術治療。由於母親沒有抽菸習慣卻罹癌，使家屬提高了警覺，陸續接受胸部低劑量電腦斷層肺癌篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌，接受手術治療並規律回門診追蹤。











恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒表示，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上越來越多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨30～80歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。

廣告 廣告





肺癌篩檢有助早期發現



陳右儒說明，肺癌篩檢的目的突顯了「家族史」在肺癌風險評估中的重要性，即使本人不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，與醫師討論是否適合接受篩檢。

目前政府補助LDCT篩檢對象包含兩類高風險族群，可依規定接受2年1次LDCT檢查。陳右儒指出，符合補助資格之民眾，應把握機會進行篩檢：

具肺癌家族史者： 男性45～74歲、女性40～74歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌。

重度吸菸者：50～74歲吸菸史達20包年（每天吸一包共20支香菸持續1年）以上，仍在吸菸或戒菸未達15年。

陳右儒強調，若能在早期發現肺癌，手術治療通常較可保留更多正常肺組織，多採胸腔鏡微創手術進行切除，亦可採用達文西機械手臂微創手術執行，可減小手術傷口大小，恢復期更短，多數患者術後住院約2～3天即可返家休息，對生活影響相對有限。相較於晚期才診斷，早期篩檢、治療與規律回診追蹤，有助於提升整體治療成效與生活品質的重要因素。





肺癌篩檢異常需進一步檢查



針對民眾擔心LDCT可能出現偽陽性問題，陳右儒說明，影像檢查可搭配AI協助標示可疑訊號、降低遺漏風險，但被標示不等於就是癌症，最終仍需由放射科與臨床醫師綜合判讀，並依結節型態決定追蹤、進一步影像檢查，或採取定位切片等方式取得組織，並由病理科診斷確認是否為癌症。

陳右儒提到，並非所有發現的肺結節都需要立刻手術，有些病灶可透過定期影像追蹤觀察；關鍵在於與可信任的專科醫師持續討論，共同做出最合適的醫療決策。若有家族史或符合政府補助之民眾，建議主動了解LDCT篩檢資訊，把握早期發現、早期處置的機會。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

肩頸痛竟是肺癌轉移！醫示警「肺癌2大主因」：女性這年齡要當心

年砸91億！健保擴大給付「肺癌標靶藥」創史上最高藥費：3類人受惠



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為母女3人「都沒抽菸」卻罹肺癌！醫：有家族史靠「肺癌篩檢」及早揪癌