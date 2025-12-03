母嬰友善環境全台19醫院獲獎 有醫院出動「機器人教餵母乳」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
支持母乳哺餵，國健署與全台139家母嬰親善醫院合作推動支持哺乳的友善環境，今年就有19家院所獲得表揚，同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」的國立成功大學醫學院附設醫院甚至導入Kebbi互動式機器人，運用語音與觸控互動，進行母乳哺餵衛教，節省護理師近5成時間，機器人還可以協助「親子共讀」，展現科技也可以溫柔陪伴的一面。
國健署今（3）日舉辦「114年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚19家績優院所，這些醫療院所全致力打造友善、支持的嬰兒餵養環境，同時重視媽媽自主選擇，讓每位媽媽安心選擇最適合的方式。
國健署署長沈靜芬表示，尊重媽媽哺乳意願，並依個別需要提供衛教、陪伴與支持，是營造母乳哺育支持環境不可或缺的，透過母嬰親善院所提供的專業協助與關懷，更能幫助媽媽們瞭解哺餵技巧與建立信心。
國健署此次評選由專家學者綜合審查各院所母嬰親善政策推動成效、跨團隊合作、創新策略及照護品質，共有19家醫院獲獎，分別榮獲「特優獎」、「優等獎」及「創意特色獎」。今年同時榮獲「特優獎」及「創意特色獎」還有2家醫院，全以具溫度並結合科技的方式，開發創新照護。
其中，國立成功大學醫學院附設醫院導入Kebbi互動式機器人，讓許多媽媽直呼，機器人教得清楚，護理師又經常關心及解惑，覺得自己不是孤單一個人。在護理人力緊縮的情況之下，機器人的出現也補足照護品質。
台北市立聯合醫院仁愛院區則以透過 LINE平台與父母即時互動，主動傾聽及回應，依個別需求給予彈性建議，醫護人員以「尊重」是母嬰友善重要根基的概念，支持每一位父母找到適合自己的方式，創新及與溫度兼具的服務，同樣獲得評審的肯定。
國健署強調，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，母乳是嬰兒理想的營養來源，因為母乳中富含的抗體，也有助於提升免疫力、預防多種常見兒童疾病，尤其在嬰兒出生後最初幾個月哺餵母乳，對嬰兒的身體健康至關重要。
國健署建議，每位媽媽都有屬於自己的育兒節奏與選擇，除了醫療院所能提供母乳哺餵相關諮詢外，各地方政府衛生局及婦幼發展局也持續辦理母乳支持團體活動，讓有意願哺乳的媽媽，能在被理解與陪伴的氛圍中安心哺乳。
照片來源：國健署提供
罕藥技轉美國賣健保「一針1億」 台大醫不甘挨罵！曝研發真實面
