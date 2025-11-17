母子三公司財報血崩森崴繼續跌停鎖死 市場：台電不出手不會止血
森崴能源（6806）再度跌停，這場離岸風電巨災持續擴大，母公司正崴、永崴的財報全被拖下水。森崴能源股價更是一路被市場信心抽乾，成交量急凍，幾乎陷入無量下殺狀態。過去的近兩百元股價，現連40元都失守。市場普遍認為，短期內除非台電針對工期展延、追加費用有明確結論，否則森崴股價很難反彈。
森崴能源旗下100%子公司富崴能源（資本額124.45億元），是台灣第一家本土離岸風電統包工程（EPC）公司，所承攬的離岸風電二期統包工程合約高達565億元。離岸風電二期在成本暴增下宛如災難級翻車，工程進度逼近尾聲卻仍深虧。裝置容量300MW，目前進度已達94.68%，主款已收入398億元。但這個案子偏偏中邪般連環撞上COVID-19、烏俄戰爭導致物料＋運輸＋保險全漲、全球海事船舶缺船潮、台灣風電國產化政策壓力、極端氣候與海象異常，造成海事工程費用爆炸性上升。今年10月主管機關雖核准93.5天工期展延，但這只是延工，不是補財務大洞。
森崴能源爆出巨額虧損，母公司財報當然連動受牽連。正崴（2392）持股森崴能源24.87%，第三季因認列森崴虧損，單季稅後淨損13.83億元、EPS-2.98元；前三季累計淨損22.28億元、EPS-4.81元。永崴投控（3712）持股更高達44.16%，前三季每股淨損-19.78元，成為今年台股大型虧損公司之一。
市場信心崩解，反彈要看一件事：台電的決定。台電表示，富崴能源統包承攬台電離岸二期風場工程，台電皆依契約規定辦理，並已如期給付所有相關款項。富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約，加上疫情、烏俄戰爭等因素使履約成本飆升，導致財務壓力，並因此向台電提出契約變更訴求。
富崴能源已向公共工程委員會申請調解，台電也會依採購法程序配合提出說明及主張。台電強調，會盡最大努力共同完成離岸二期風場的併網目標。台電的主管機關經濟部則回應，雙方目前已進入工程會調解階段，經濟部將協助在調解機制下加速釐清爭點，盡速達成共識，以確保離岸風電進度不受影響。
如果台電沒有提出新的進度方案、金額認定方案，短期內森崴仍面臨無量下跌、信心崩盤，三家公司財報連環受傷，股價反覆測底。森崴能源現在應是市場不敢碰的標的。
