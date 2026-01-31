母子合體成絕響！《小鬼當家》媽媽辭世享壽71歲 麥考利克金慟別「後會有期」

在《小鬼當家》中飾演媽媽的凱薩琳奧哈拉辭世，享壽71歲。麥考利克金在社群平台貼出合照，慟喊「我想妳，我們後會有期。」翻攝FB＠Catherine O’Hara、IG＠culkamania

以《小鬼當家》凱文媽媽一角深植人心，並憑藉《富家窮路》潦倒富婆莫伊拉羅斯（Moira Rose）再創事業巔峰的加拿大傳奇女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara），經紀人向媒體證實她因病於洛杉磯辭世，享壽71歲。「兒子」麥考利克金也在社群平台發文懷念，粉絲哀傷表示：「再也聽不到媽媽大喊『凱文』了！」

凱薩琳奧哈拉一生橫跨影視與配音領域，去年仍憑藉《片廠風雲》（The Studio）奪下艾美獎女配角，並參與熱門影集《最後生還者》第二季，凱薩琳奧哈拉在1990年經典喜劇《小鬼當家》中，飾演麥考利克金那位粗心卻溫暖的母親凱特麥卡利斯特，兩人的母子情緣延續超過30年。

麥考利克金慟喊「媽媽」！凱薩琳奧哈拉71歲辭世

麥考利克金得知死訊後，在Instagram發文痛悼：「媽媽，我以為我們還有時間，如今我想要更多的時間。我想坐在妳旁邊的椅子聽妳說話，但我還有更多話想說。我愛妳，我們後會有期。」字裡行間滿是不捨。

事實上，2023年底凱薩琳奧哈拉才出席麥考利克金的好萊塢星光大道授星儀式，當時她致詞讚揚「兒子」時還一度感性拭淚，如今天人永隔，令人不勝唏噓。

麥考利克金發文懷念凱薩琳奧哈拉。翻攝IG＠culkamania

艾美獎紀錄締造者！《富家窮路》創獎項巔峰

回顧凱薩琳奧哈拉的演藝生涯，她一生共獲得超過10次艾美獎提名，從編劇、配音到演技領域皆有斬獲。除了《小鬼當家》的母親角色深植人心，她也在提姆波頓執導的《陰間大法師》中飾演狄莉亞迪茲，以及在加拿大影集《富家窮路》中以浮誇且充滿神采的演技，將潦倒富婆一角詮釋得淋漓盡致，獲得艾美獎與金球獎影后等多項大獎。

即便到了晚年，她依然活躍於螢光幕前，近期在塞斯羅根主演的獲獎喜劇《片廠風雲》中表現極其精彩，並再度入圍艾美獎與金球獎。除了大銀幕的經典作品，凱薩琳奧哈拉也曾為多部動畫電影獻聲，晚年更參演HBO旗艦影集《最後生還者》第二季。

2025年10月，凱薩琳奧哈拉才發文表示《小鬼當家》又重聚首，「媽媽再一次找到凱文了！」翻攝FB＠Catherine O’Hara

傳奇女星獲頒加拿大勳章

身為生長於多倫多的加拿大演員，凱薩琳奧哈拉雖然以好萊塢電影聞名，但她始終以故鄉為榮，讓她獲得最多獎項肯定的《富家窮路》亦是純正的加拿大作品。2021年，她因對表演藝術的卓越貢獻，獲頒總督表演藝術獎以及最高榮譽的加拿大勳章。

加拿大傳奇女演員凱薩琳奧哈拉於洛杉磯因病辭世，享壽71歲。翻攝FB＠Catherine O’Hara



