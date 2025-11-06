母子同校攻讀營養學 攜手推廣預防醫學

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大保健營養系今年出現一對母子檔同學，母親呂慧芳攻讀碩士班、兒子江立紘就讀二技。江立紘希望未來「傳承衣缽」，落實預防醫學；呂慧芳說，以前教兒子讀書，如今有些科技新知需要兒子「反向指導」，跨世代的學習更增進母子親情。

醫學與健康學院院長陳中一指出，呂慧芳2008年即就讀輔英保健營養系進修部二技，應屆即考取營養師執照，畢業後即在診所、醫院、藥廠及團膳等領域累積豐富臨床經驗，並陸續取得糖尿病衛教師、腎臟病衛教師及體重管理營養師等多項專業證照。

呂慧芳接觸很多病人都是罹病後，才開始重視營養，她認為這是本末倒置，因此，她在2023年創立「盈養有芳營養諮詢機構」，今年回母校就讀輔英保營系碩士班，盼能提升自身專業及諮詢機構的完整性。

呂慧芳認為，「營養師不該只是疾病發生後的陪伴者」，因此大力推廣在生病前就要懂得吃得對、吃得好，讓營養成為日常的一部分；她提供民眾體重管理、代謝症候群與疾病飲食的調整方案，同時走入社區與企業舉辦講座。

江立紘從小受母親的薰陶，也立志要成為營養師助人，於五專食品營養科畢業後，就以優異的成績錄取輔英保健營養系二技，母子檔同校還就讀同系，傳為佳話。

江立紘說，他曾隨著母親參加衛教活動，目睹民眾在營養師指導下，逐漸改善健康狀況，如今與母親同校同系就讀，相互扶持，盼未來能共同攜手為預防醫學做出貢獻。

