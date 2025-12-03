母子同行善 發願募百家富有愛心店

小孩放假最期待的事，竟然不是玩樂，而是陪媽媽去收竹筒。就讀慈大附中國小部的「趙兆」，和正在培訓的媽媽「曾瓊慧」，發願要推廣百家「富有愛心店」。小小年紀的他，每次出任務總是衝在最前頭，還會主動幫忙拿包包、拖行李，母子溫馨的身影，帶動不少店家響應共善。

「老闆娘你好，來收愛心竹筒，感恩感恩，謝謝，來，給你，給你，放這邊，謝謝。」

「祝生意興隆。」

每放一個新的竹筒，趙兆都會投下零錢祝福，才7歲的他，小小年紀就跟著媽媽曾瓊慧見習，幫忙摺紙板、放竹筒、拿行李，推廣富有愛心店，每次出任務，總是跑在最前面。

「很有活力 (他就拖著一個行李箱)，對啊，真的很愛拿耶，沒有辦法 (要問嗎)。」

「我們問看看好不好 (好啊)，你竹筒先拿出來。」

志工 曾瓊慧：「我們都是活到這個年紀，才剛好有朋友，有菩薩們，把我們引進慈濟這個環境，但是我們就覺得，如果孩子可以從小，就可以做更多好事的話，那真的是很幸福的事情。」

志工 林欣穎：「他很專注，在做很多的事情，比如說摺盒子，或是現在他在整理這個，或是他會幫忙很多事情，然後店家看到這麼小的小孩，會發心做這麼多事情，都覺得很有趣，很不可思議。」

趙兆 與 志工 林欣穎：「錢要投入那個袋子的時候，那叮咚響的時候，你的心情是怎麼樣 (歡喜)，你知道那些錢是要幫助什麼人，(要幫助需要幫助的人)。」

周五放學後，趙兆最期待的事情，竟然不是玩樂，而是和媽媽上街，走訪一間又一間的店家，募集愛心，持續到現在一年多，樂此不疲。

富有愛心店家 劉宇翔：「覺得滿訝異的，一般都是像這些師姊師兄出來，很少看到小朋友願意從頭跟到尾的。」

富有愛心店家 張素貞：「因為(0403)地震過後生意不好，放這個的話就覺得說，沒有什麼客人，這樣對他們會不好意思，後來就看他們很誠懇，弟弟那麼小，所以我們就覺得很感動。」

年紀小的趙兆，特別受店家喜愛，最高紀錄，一個晚上曾募集12家富有愛心店，把愛與善念，散播在巷弄之間。

