母子情深！騎車載大學兒上學，25年資深英文補師命喪輪下。（圖／TVBS）

高雄發生一名七旬婦人爆衝逆向撞死人，死者身分曝光，她是一名教學資歷長達25年的英文補教老師，53歲的丁姓老師騎車載唸大學的兒子上學途中，遇到死劫，死者丈夫悲慟，前一晚才與妻子一起從補習騎機車回家，隔一天就被撞到全身器官嚴重損傷，他忍痛放棄急救。

母子情深！騎車載大學兒上學，25年資深英文補師命喪輪下。（圖／TVBS）

車禍發生後，丁姓老師的丈夫推著受傷坐輪椅的兒子前往醫院看診，同時還需處理妻子的後事，情況令人心疼。丁姓老師的丈夫表示，妻子騎車一向都很慢，但在載兒子去上學途中發生意外，器官已經受到嚴重損傷，最終他們決定放棄急救。面對肇事者是77歲高齡婦人的事實，丁姓老師的丈夫認為高齡駕駛不適合開車，他強調前陣子已發生很多類似問題，政府本應該規範這件事情。

廣告 廣告

丁老師曾在臉書分享，兒子送貼圖禮物，母子間互動感情深厚（圖／翻攝丁老師臉書）

20歲的兒子雖已包紮好傷勢出院，但一跛一跛忍著身體疼痛，遠比不上目睹母親在眼前喪命的心痛。丁姓老師曾在社群媒體分享兒子送她貼圖禮物的溫馨互動，展現母子間深厚情感。事發前一晚，她與丈夫在學生離開補習班後，各自騎車返回住處，沒想到隔天就發生這樣的悲劇。

鄰居對丁老師的離世感到非常難過，表示自己曾介紹很多人給她上課，稱她為「明星老師」，教學非常認真，連自己的兩個小孩都曾請她教導。在長達25年的教書生涯中，丁老師經常分享學生考試取得好成績的喜悅，累積了良好的教學口碑。她本人是史努比的愛好者，從檔案夾、日常用品到安全帽都有史努比圖案，展現她保有童心的一面。

高雄市今年一到十一月高齡交通事故造成2182人受傷、10人身亡，事故件數持續居高不下，這起悲劇再次引發社會對交通安全的關注。