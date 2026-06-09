母子檔推素大願力 親送便當慰勞員警

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南投慈濟志工「魏順妹」，今年81歲，到處向人推素，連派出所也不放過，為了讓員警習慣吃素，她每星期兩天到草屯聯絡處，自己煮飯菜，請志工帶著她送到派出所給員警。她的兒子為了成就媽媽推素的願力，一早會先載媽媽去派出所收便當盒。派出所便當一送，也兩年多了，魏順妹說，只要有人想吃，她就會繼續堅持。

早就七點半，順妹師姊坐上兒子的車，先到派出所回收便當盒。確認今天便當的數量後，就前往草屯聯絡處，準備食材，開始料理。配飯的好幫手滷豆干，師姊放了秘密武器。

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慈濟志工 魏順妹：「像這種要鹽啦、胡椒啦、醬油，(比例要剛剛好) 對，還有這個蔭瓜。」

這是當季的蒲瓜，最好吃。

慈濟志工 魏順妹：「比較甜啦 ，比較甜，當季的菜最好吃。」

魏順妹今年81歲，為了推素，他走進了派出所。

慈濟志工 魏順妹：「要讓大家吃素不要吃葷的，不要殺生 ，多一個人吃素就多一個人的福報。」

每個星期送兩天的便當，將持續了兩年多。

復興派出所所長 田裕彰：「(送便當) 謝謝，謝謝 (慢慢吃)，感謝師姊對我們派出所的照顧，(感謝你們讓我服務) 謝謝。」

每次來回車程也要40-50分鐘，兒子接送、行動支持媽媽。

魏順妹的兒子 林肇榆：「她也是希望大家多吃素，也是很近啦(派出所)，也是有一個心願啦。」

就是推素，一個純粹單純的信念，師姊用心每餐變換菜色，一點都不麻煩，有人願意吃，她會繼續送。

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