母子生日都是1/1 元旦母子檔雙喜臨門

新樓麻豆院區媽媽與寶寶都是元旦出生。

（新樓醫院提供）

記者林怡孜∕台南報導

迎接2026年元旦，新樓醫院於新年第一天迎來2名新生兒，分別在台南院區與麻豆院區誕生。2位產婦皆於1月1日順利生產，母子（女）均安。其中，麻豆新樓的元旦寶寶母親本身亦為元旦生日，母子在同一天迎接生日，格外具有紀念意義。

為表達祝福之意，院方準備元旦賀禮祝新生兒平安出生，也為產婦送上新年問候。新樓院長劉啟舉表示，新生命的到來為新年增添希望，期盼每位寶寶都能健康成長，也祝福產婦產後恢復順利。

新樓醫院指出，未來仍將持續提供穩定且完善的產科與新生兒照護服務，陪伴家庭迎接人生的重要時刻。隨著新的一年展開，醫療團隊也將持續投入臨床照護工作，守護每一個新生命的誕生。