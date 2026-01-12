母子遭火場圍困 英勇鄰居徒手接住2跳窗孩童

男子徒手接住兩名從二樓跳下的孩童，最終母子三人全部獲救。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國馬里蘭州的巴爾的摩，發生一起竟顯得火場救援事件！有一名母親和兩名兒子的住處一樓起火燃燒，母子三人被困在二樓無法逃生。這時附近鄰居見狀，趕忙上前協助救援，還徒手接住兩名從二樓跳下的孩童，最終母子三人全部獲救。驚險過程，都被監視鏡頭拍了下來。

男子衝出家門，看到對面鄰居的住家已經陷入火海，他毫不猶豫衝上前救援，這時屋主母子倆，就卡在二樓窗邊進退兩難。

失火屋主報案錄音：「我的房子起火了，我沒有辦法下樓，我沒辦法出去，我有兩個孩子，救命啊。」

只見一樓火勢猛烈，母子倆被困在二樓，這時消防車還沒抵達，熱心鄰居決定先自行展開救援。

受困母親vs.鄰居：「我沒辦法丟下他，（把他丟下來丟下來）。」

就在這千鈞一髮之際，母親把一名孩子丟了下去，熱心鄰居徒手將孩子抱住，這重力之大，一度讓男子站不穩，接著15秒後母親又丟下第二名孩子，兩人都安全獲救，這時鄰居找來了梯子，才終於讓受困的母親順利脫困。

記者vs.獲救孩童：「從窗戶這邊跳下去，這樣摔下去感覺是不是很可怕？（非常可怕）。」

獲救的母親和9歲兒子，也當面向這名救命恩人鄰居安傑利尼致謝，而他也示範是發當下如何徒手接住兩名孩子。

熱心救人男子安傑利尼：「我把手臂放在這裡，兩隻手臂都放在這裡，他落地時撞到了我的手臂，這樣就能緩衝掉落。」

男子英勇的行為，讓母子倆萬分感激，不過事實上徒手接住墜落孩童或物品的動作非常危險，由於衝擊力強大，一不小心可能導致嚴重骨折，救人也得量力而為，可別逞英雄弄得全身傷。

