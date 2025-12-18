母子雙視角共築藝術宇宙 葫蘆墩文化中心推《壓縮•微視界》雙個展

葫蘆墩文化中心即日起推出《壓縮•微視界》雙個展，展期到2026年1月4日。( 圖：葫蘆墩文化中心提供）

台中市文化局葫蘆墩文化中心即日起推出《壓縮•微視界》雙個展，展期到2026年1月4日，由母子藝術家林汝貞與劉證宇共同展出。兩代創作者以不同方向凝望同一宇宙，兩種視覺語彙在展場中交會的情感脈流，帶領觀眾穿越宏觀與微觀的兩端，進行一場跨世代的美學對話。

葫蘆墩文化中心指出，本展以「凝視與重構」為核心概念，林汝貞以微距攝影與自然素材為創作軸心，貼近枝葉、土壤與植物的細緻紋理，讓細緻精微的生命肌理轉化為柔軟靜謐、充滿靈性的造形。《汝果的如果》、《夥伴們》系列以奇幻生物象徵親情與友情交織的生活片段；眼疾經驗化為視覺想像的《內心投射》系列；《蒲公英》則以種子的飛舞象徵孩子的自由成長。每件作品都像一段母親的內心旁白，被細膩地封存其中。

多次獲全國學生美術比賽獎項肯定的劉證宇，擅長以平面繪畫與雕塑記錄心中的巨大世界，作品《壓縮》系列巧妙運用密集線條、符號與立體造形組構出可供行走的建築空間，如同壓縮視角下生成的城市模型。《海洋》系列中，黃色小鴨與奇幻生物游弋於透亮的藍色深處，呈現安靜又通透的想像場景。

葫蘆墩文化中心指出，《壓縮•微視界》不僅是一場跨媒材展覽，更是一段親情與創作互相滋養的歷程，母親以微觀凝視世界，孩子以壓縮重構世界的宏觀視角，歡迎民眾前往觀展。（張文祿報導）