母存摺遭搜走1年半未還 陳佩琪籲北檢行行好：還我媽媽好嗎？

陳佩琪表示母親存摺遭北檢搜走至今未返還，呼籲盡速歸還。（翻攝自陳佩琪臉書）

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（8日）再度發文，除提及柯文哲涉入的司法案件外，也控訴台北地檢署在搜索過程中，將其94歲母親的銀行存摺一併扣走，至今已歷時1年半仍未歸還，直言「我們家已經被你們整得夠慘了」，懇請檢方儘速歸還母親存摺，不要因與柯有所關聯，就被視為具有犯罪嫌疑。

陳佩琪今日透過臉書發文，再度質疑檢調辦案手法，她指出，北檢先前在搜索相關案件過程中，將其高齡94歲母親的銀行存摺一併帶走，至今已超過1年半仍未返還，她表示，母親年事已高、行動不便，今日前往銀行欲代為申請補發存摺卻遭拒，才會憤而發文，呼籲北檢「行行好，把存摺還給我媽媽好嗎？」

陳佩琪也回顧2020年初新冠疫情爆發，全球股市劇烈震盪時，眼見基金帳戶資金幾近見底，她趁休假日前往銀行存錢給孩子，卻因時間點巧合，與台北市府於3月10日舉行市長、議員便當會相近，柯文哲因此被認定為「拿人家錢」的犯罪嫌疑人，並遭羈押1年，令她感嘆「沒想到台灣司法是這樣子的」。

陳佩琪進一步指控，2024年間外界質疑柯文哲一家購買辦公室一事，檢方在未充分查證下，即以貪污嫌疑重大、可能出境為由聲請搜索，並獲法官同意，她認為，搜索理由讓人看了摸不著頭緒，檢方也未向她釐清匯款時間、支付仲介多少費用等細節，直言：「請北檢以後要瞎掰理由，功力要更精進才行！」





