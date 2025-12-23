母對子聲請保護令 隔天就火燒厝！兒意識模糊送醫

【記者凃建豐／高雄報導】高雄小港桂陽路一家洗衣店22日深夜22時31分傳出火警，消防局14車37人馳援，抵達後發現後方廚房燒雜物，張姓男子受困2樓，破壞切割鐵捲門後將他救出，因意識模糊被送醫。警方調查，火警前張男和母親曾起爭執，將釐清是否是人為縱火。

消防隊表示，22日22時31分獲報小港區桂陽路民宅火警，經消防人員到場破門、22時45撲滅後，救出張姓男子（62年次），立即送往小港醫院救治，目前生命跡象穩定插管中。

消防局第三大隊副大隊長洪聖儀表示，火災前媽媽和兒子有吵架，母親離開後，屋內即傳出火警，火災原因是否縱火由消防局火調科調查鑑識。

據張男母親所述，張男長期無業，生活費均由母親提供，近期因家庭、生活因素，母親斷絕提供生活費，男子遂與母親時有爭吵，母親不堪張男需求無度，21日21時，張男母親到派出所申請保護令，並因告知因張男沒有固定收入，導致生活期間偶有爭吵。

22日21時張男母親又來報案因金錢爭執，警方前往處置後，張男母親及弟弟等2人前來派出所，並製作申請家暴令筆錄。22時32分報案火警，張母尚在派出所製作筆錄中。

小港洗衣店傳火警，1名男子意識模糊被送醫。翻攝畫面

