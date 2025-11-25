母屍躺洗衣間！男偽裝詐領福利多年 一開口當場露餡

（記者許皓庭／綜合報導）義大利曼托瓦（Mantua）近日發生一起離奇詐領案件，一名 56 歲男子涉嫌多年冒用已故母親的身分，成功申領多筆政府福利金，累計金額達數千歐元。警方進入男子住所後，意外在屋內發現其母親的遺體，因長期未移動已呈現乾屍狀態，案件曝光後震驚當地社會。

圖／義大利曼托瓦（Mantua）近日發生一起離奇詐領案件，一名 56 歲男子（右）涉嫌多年冒用已故母親（左）的身分，成功申領多筆政府福利金。（翻攝 Crazy Ass Moments in Italian Politics X）

廣告 廣告

根據義媒報導，男子原為護理人員，失業後便開始靠母親留下的福利金生活。他的母親葛拉爵（Graziella Dall’Oglio）約在三年前過世，享年 82 歲。警方推測，男子在母親死亡後未對外通報，而是利用母親的個人資料繼續領取補助，甚至打扮成母親的模樣以應付可能的身分確認程序。

本月初，男子前往鎮公所嘗試以母親的身分更新身分證，用意似乎是確保日後仍可持續申領福利。然而，因其體態與聲音與高齡婦人明顯不符，引起辦事人員警覺。公務人員注意到他脖子粗壯、聲音低沉，與申請人年齡落差過大，隨即向警方通報。

警方到場後前往男子住所進行查驗，在室內的洗衣間中發現該名婦人的遺體。遺體被棉被和睡袋層層包覆，放置位置隱蔽，現場沒有明顯外力介入痕跡。由於死亡時間已久，遺體已呈現乾屍化。現階段警方初步研判可能為自然死亡，但確切死因仍需待法醫進一步檢驗。

調查也發現，男子藉由冒用母親的身分，不僅領取福利金，也持續取得母親名下三棟不動產的相關收入，估算每年約獲得 5 萬 3000 歐元（約新台幣 191 萬元）。多項收入來源疑似皆未向政府通報，相關行為已涉及詐欺與偽造文書等嫌疑。

警方目前已將男子帶回偵訊，並同步調查男子是否有其他不法行為。鄰居透露，男子平時行事低調，近年也未見過其母親出門，因此對警方進入住家發現遺體一事感到震驚。

更多引新聞報導

懂被害人的痛？黃子佼稱全數和解 嚴立婷怒嗆：我看不起你

以為是變態！大叔「裸騎」遭擊落 真相卻是慈善活動

