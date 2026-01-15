母怕不捨躲起來！陸女童哭喊找人 下秒倒地休克不治

湖南一名女童當街休克，最終送醫不治。 （圖／翻攝自中安在線微博）





中國大陸湖南省發生一起悲劇，一名長期因父母離異的女童，在與媽媽短暫見面後，疑似無法接受分離，在街頭撕心裂肺地追喊，沒想到當場暈倒在地，經搶救後宣告不治，讓家屬悲慟萬分。

母親怕女兒不捨才躲起來

根據陸媒《中安在線》報導，事件發生在1月14日，女童因為父母離異，平時由父親照顧，當天媽媽接女兒出遊度過短暫時光，要回父親家時，母親因為擔心女兒太過不捨而跑到車輛後面躲起來，女童發現母親不見後崩潰，不斷大聲哭喊、拚命找母親，結果因過度激動暈倒，整個人倒地失去意識。

女童的姑姑事後接受採訪透露「孩子以前完全沒有病史」，至於女童的死因，醫生的診斷結果是心因性休克，並悲痛表示「如果孩子媽媽當時不是那麼決絕地跑開，哪怕能回頭看一眼，這場悲劇或許就不會發生。」

相關新聞一出，許多網友紛紛留言表示「姑姑怎麼好意思責備孩子媽媽，這回兩家沒牽掛了，自己過自己的日子吧」「這就要問爸爸平常怎麼帶小孩了，孩子死都不願跟他」「什麼叫但凡媽媽跑的不那麼堅決回頭看一眼，媽媽的難過跟孩子比一點不少，小時候我也這樣撕心裂肺的追我媽，最後被爺爺奶奶抱回家，媽媽要工作才能以後好好養我，這種事誰都怪不得」「這姑姑說的是人話嗎？爸爸要是對女孩好點，女孩也不至於這麼留戀媽媽，孩子沒了，最傷心的就是媽媽了，這個姑姑啊做個人吧。」

母親當天對話曝光

對此，女童母親也透露當天和父親聯絡的狀況，根據網路上瘋傳的截圖顯示，當時女童已經被送到父親家門口，但她不放心多次向前夫打電話、傳訊息確認，但前夫只說「回去了」，結果其實沒到家，最終釀成這起令人心碎的憾事。

