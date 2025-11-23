母急奔警所求助 「七小時協尋」助子平安返家團圓

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局第一分局西區派出所於近日（10日）受理一起緊急協尋案件，一名秦姓女子因患病兒子在法院外突然失散而慌張求助。警方立即啟動「七小時協尋」行動，動員線上巡邏警網持續搜查，最終成功尋獲失蹤男子，讓心急如焚的母親終於與兒子平安團圓，場面令人動容。

據了解，秦姓母親當日下午陪同63年次兒子至法院辦事，豈料離開時僅短短數分鐘，便發現兒子不見蹤影。由於男子患有疾病，未攜帶手機且行動受限，讓她擔心兒子在外恐遭危險，於是急奔派出所求助。值班警員柳彥竹受理後，立即通報線上警力全力搜尋。

警方將尋獲的失蹤男子平安帶返派出所，並協助母子順利團聚，現場氣氛溫馨。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方隨後以地方法院周邊為核心展開地毯式搜尋，由副所長顏瑞廷、警員洪鈺富與沈筱華持續調閱沿線監視器，確認男子衣著特徵並推測可能移動路線，逐一排查相關區域。經過七小時不間斷追查，終於在三民路與五權路口附近發現男子身影，警方立即前往帶回，確認其身體狀況無虞後協助返所。母子重逢時，秦女緊握兒子雙手，眼眶泛淚並不停向警方致謝。警方表示，不論任務耗時多久，只要能協助家屬平安團聚，就是最大的成就感。

第一分局提醒，若家中有可能走失或無法獨立辨識環境的成員，外出時應有人陪同，並可配戴防走失手環、聯絡卡片或定位裝置；如遇緊急狀況，也可就近向派出所尋求警方協助，以降低走失風險

