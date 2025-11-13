母悶死身障兒被判刑外界喊特赦 總說話了！
[NOWnews今日新聞] 一名近80歲婦人2023年疑因心力交瘁，涉嫌悶死長年癱瘓臥床的50歲兒子，一審遭判刑2年6月，法官及學者都建請總統特赦。對此，總統府發言人郭雅慧今（13）日表示，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。
台北市一名近80歲劉姓婦人2023年5月殺害罹患重度小兒麻痺、長年臥床的50多歲兒子，台北地方法院今年5月一審判決有期徒刑2年6個月，但承審法官在判決書中建請總統予以特赦；二審高等法院11日開庭，劉婦律師主張劉婦是「謀為同歸於盡」，但因受到驚嚇才未輕生、不可能再犯，請求再減刑或特赦，相關事件持續延燒，連民眾黨前主席柯文哲、衛福部長石崇良也呼籲特赦一事。
對此，郭雅慧表示，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生。
郭雅慧表示，惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。
