母悶死身障兒被判刑外界喊特赦 總說話了！

▲郭雅慧表示，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。（圖／記者陳佩君攝，2025.06.17）

[NOWnews今日新聞] 一名近80歲婦人2023年疑因心力交瘁，涉嫌悶死長年癱瘓臥床的50歲兒子，一審遭判刑2年6月，法官及學者都建請總統特赦。對此，總統府發言人郭雅慧今（13）日表示，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

台北市一名近80歲劉姓婦人2023年5月殺害罹患重度小兒麻痺、長年臥床的50多歲兒子，台北地方法院今年5月一審判決有期徒刑2年6個月，但承審法官在判決書中建請總統予以特赦；二審高等法院11日開庭，劉婦律師主張劉婦是「謀為同歸於盡」，但因受到驚嚇才未輕生、不可能再犯，請求再減刑或特赦，相關事件持續延燒，連民眾黨前主席柯文哲、衛福部長石崇良也呼籲特赦一事。

廣告 廣告

對此，郭雅慧表示，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生。

郭雅慧表示，惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

曹興誠拱沈伯洋選台北市長 吳怡農向這些人喊話！

跨派系議員、吳怡農到場力挺！許智傑喊北高共贏：最後我會出線

中國懸賞通緝八炯、閩南狼！綠委祭3反制措施：必要時下架抖音