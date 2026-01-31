母情緒失控餵藥釀2幼兒亡 盧秀燕：沉痛和不捨、社會局已介入協助

台中市西區向上路今（31）日凌晨發生一起人倫悲劇，一名31歲女子因情緒不穩，對3歲及8歲的親生兒子餵食不明藥物，導致兩名男童送醫不治。市長盧秀燕表示，感到非常沉痛和不捨，第一時間台中市警消已介入處理，檢調也在偵辦中；同時，她已指示社會局協助家屬釐清情況並提供必要協助。

不捨！親友到場抱頭哭 檢相驗釐清2童死因

事發當下，現場頻頻傳出救護車警鳴聲，一名壯碩男子抱著陷入昏迷的幼子，三步併兩步衝向電梯，急著送醫搶救，隨後兩名男童陸續從大樓內被抬出，皆已失去意識，令民眾震驚不已，其他家人接獲通知趕抵現場，難過地抱頭痛哭。

男子抱著陷入昏迷的幼子，三步併兩步衝向電梯。圖／台視新聞

其他家人接獲通知趕抵現場，難過地抱頭痛哭。圖／台視新聞

據了解，31歲女子因情緒不穩，對自己3歲和8歲的親生兒子餵食不明藥物，女子和親友通電話表示自己心情低落，親友發現情況不對，前往住處查看，卻發現兩名男童倒臥在床上，緊急送醫仍宣告不治。

兩童疑遭生母加工輕生。圖／台視新聞製圖

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成指出，孩童因器官尚未成熟，服用（安眠藥）後可能致命，約3、4顆就可能出事。

目前31歲女子已返回派出所製作筆錄，檢方也已介入調查，將儘速安排相驗，釐清死因，並追查釀成這起人倫悲劇的真正原因。

