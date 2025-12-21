母愛伴成長 慈心傳承圓滿授證

住在台中豐原，今年33歲的張育維是慈二代，從小參與兒童班、青少班，他有亞斯伯格症特質，媽媽藍寶珍一路陪伴給他力量，今年育維授證慈誠和委員，媽媽特別感動。其實今年二月份，媽媽車禍受傷身體不適，這一路都有法親家人陪伴，育維備感溫暖，更把握每個付出的機會。

豐原靜思堂廚房，志工忙著準備素食好料理，33歲的張育維忙得汗流浹背。

媽媽也在廚房幫忙，59歲的藍寶珍二月份意外車禍，肩膀、左手受傷手術，把切食材當作復健，一路走來，最欣慰的是兒子育維受證慈誠和委員，正式加入慈濟大家庭。

廣告 廣告

張育維的媽媽 藍寶珍：「這是一件很幸福的事情，能夠把這個愛傳播出去。」

慈濟志工 張育維：「(我)從小從兒童班、青少班，到後來參加水懺、經藏演繹。」

母子攜手走慈濟路，一起行善付出，在職場上，育維也是媽媽最強而有力的助手。

「身體有沒有哪裡，比較痠痛 不舒服 (沒有)。」

媽媽開按摩養生館，育維在店裡幫忙，媽媽車禍後他扛起更多重擔。其實育維有亞斯伯格的特質，一路走來改變不小，現在能自在跟人群相處。

客人 范思語：「(他)跟媽媽一起配合，然後照顧媽媽，一起配合做客人，他按得很好，我也很放鬆。」

慈濟志工 張育維：「因為她(媽媽)手受過傷，斷過骨頭，她現在沒有辦法，做那些拉筋，大範圍的動作，那些就改成我來做這樣子。」

媽媽車禍帶給育維很大的衝擊，他感恩法親家人不間斷的協助與陪伴。

慈濟志工 張育維：「是很震撼，知道家裡的經濟支柱，也是會垮的。」

張育維的媽媽 藍寶珍：「很多的師姊就來幫忙，因為我都不能動，吃飯、睡覺、上廁所都要有人攙扶。」

無常讓家人關係更緊密，也更清楚未來人生的方向，持續付出讓生命更圓滿。

更多 大愛新聞 報導：

東北季風接力 氣溫一路溜滑梯

雲林義診行 追蹤小腦萎縮患者

