母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
台北市一名79歲劉姓老婦人照顧癱瘓兒子長達50年，卻因確診新冠肺炎無力照顧，心力交瘁下將兒子悶死，台北地院一審判處劉婦2年6月，但合議庭審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊認為老婦情堪憫恕，建請總統賴清德依赦免法規進行特赦。
據了解，劉婦兒子自幼罹患腦膜炎已發肺炎，最終因小兒麻痺癱瘓在床，生活由母親一肩扛起，一扛就是50年，即使自己已經年邁仍對兒子不離不棄。
2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎需要隔離，隔離期間，她思索自己年事已高，兒子的身體也許久未見起色，心裡萌生了斷念頭。
同年5月12日，劉婦趁外籍看護盥洗空檔，進到兒子房間將門反鎖，隨後拿裝有萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾掩住口鼻，再拿事先購買的膠帶纏繞封死讓其窒息身亡。劉婦犯案後在陽台痛哭失聲，外籍看護發現陳屍在床的兒子緊急報警。
台北地院審理，法官認為老婦行為已構成殺人罪，但考量其符合自首要件且情狀可憫恕，減刑至2年6月，合議庭法官還在判決書中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子……」，字句惹人淚目。
然而，合議庭法官認2年半刑期已是規定的最低刑度，為此建請總統賴清德，考慮依赦免法規定特赦這名年邁婦人。目前本案進入二審階段，台灣高等法院仍持續審理中。
