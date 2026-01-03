母愛的重量！單親媽挺過人生低谷 迎來重達5.75公斤的聖誕祝福

「就像抱著保齡球」！新生兒體重超過12磅，讓媽媽與醫護人員全場驚呼。（圖／Markie Smith提供）

美國德州阿靈頓一位單親媽媽馬姬史密斯（Markie Smith），在2025年12月18日上午8時26分，於阿靈頓紀念醫院剖腹產下一名重達12磅10.5盎司（約5.75公斤）的男嬰，震驚現場醫護人員。她形容，剛出生的兒子就像「抱著一顆保齡球」，也讓她慶幸選擇剖腹產方式生產。

根據《TODAY》和《The Sun》報導，35歲的史密斯經營一間寵物美容與訓練工作室，由於懷孕期間肚子特別大，她本就預期這胎體型不小，但當醫師宣布嬰兒體重時，手術室頓時靜默，隨後驚呼四起，「他出生時看起來就像三個月大的嬰兒，是我見過最大的寶寶！」她回憶說。

史密斯過去三次懷孕皆有妊娠糖尿病，容易導致胎兒體重偏高，第一與第二胎各為8.5磅，但這次的「小峽谷」（Canyon）直接逼近13磅，幾乎是一般新生兒體重的兩倍。根據美國統計，多數足月嬰兒體重落在6到9磅之間。

她表示：「他就像一個小相撲選手，連後腦勺都有肉捲。」在親友眼中，他的身形讓人聯想到「大峽谷」，也有人暱稱他為「超級庫柏」（Super Cooper），呼應其中名Cooper。

Canyon出生後曾短暫入住新生兒加護病房（NICU）接受觀察，目前已健康出院。史密斯感性表示，孩子的到來是在艱難時期給予她的祝福。她近來歷經母親離世與感情挫折，懷孕期間仍持續工作，直到臨盆前幾天才休息。「我知道他會是一個堅強的寶寶，但沒想到會這麼誇張。」

她透露，自己一直很喜愛大自然，喜歡釣魚，也因信仰找到心靈寄託。三個孩子皆取自自然靈感命名，9歲的女兒叫Meadow（草原）、4歲兒子叫Forest（森林），這次則選擇Canyon（峽谷）延續風格，由親友共同參與命名過程。

史密斯說，當地社區對她和孩子展現極大支持，醫院的訪客也對Canyon的體型感到驚訝。女兒也很快接受新成員的到來，甚至幫弟弟取了「小西部」（Little West）的可愛綽號。「他真的很乖、很好帶，也非常可愛。我們全家都很感激這份來得正好的祝福，也希望與大家分享我們的快樂。」史密斯說。

