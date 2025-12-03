母憂大學生兒子GG小沒女友 泌尿醫檢查驚：士林大香腸

一名男大生近日被母親帶去泌尿科檢查，因為母親擔憂兒子生殖器發育不良，會交不到女朋友。結果泌尿科醫師顧芳瑜幫患者做檢查後，嚇一跳直呼「根本士林大香腸」，並告訴該母親她兒子「發育很好」。

男大生被母親帶到泌尿科檢查生殖器。（示意圖／取自Unsplash）

泌尿科醫師顧芳瑜在Threads分享案例，一位焦慮的母親帶著大學生兒子來看GG發育不良，類似情況通常都因為患者體重過重，導致外觀被脂肪遮蔽，而出現的視覺差異。

顧芳瑜表示，她本來預期是類似狀況，但一幫患者檢查，發現其實沒有異常「根本士林大香腸」，並告訴母親「這沒有問題，發育很好」，沒有任何生長或健康方面的問題出現。

該位母親仍擔憂「真的嗎？我怕輸給人家，大學交不到女朋友..有沒有藥物可以促進二次發育？」，顧芳瑜則強調「媽媽這個不用擔心輸在起跑點啦」。

貼文發布後，立即引發網友熱議，「大學了，媽媽還在管雞雞」、「交不到女友跟媽媽比較有關喔」、「他交不到女友絕對是家庭教育的問題」、「好可怕的媽媽，都那麼大了還要看」、「我原本以為是小學生，再認真看一下發現是大學，差點跌下椅子，到底為什麼媽媽會知道大小」。

