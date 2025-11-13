母抱口吐白沫男嬰求救！暖警一路鳴笛開道搶命 3分鐘緊急護送到醫院

記者林盈君／新北報導

本月8日，方姓一家人到新北金山遊玩，未料行經經磺港路時，1歲男嬰突然身體不適，出現翻白眼、口吐白沫情形，男嬰父母非常焦急，但又對當地路況不熟悉，因此抱著孩子到金山分局交通分隊求助。員警見狀況緊急，隨即出動警車一路鳴笛開道，3分鐘護送母子到台大金山分院急診室，所幸經治療後，嬰兒狀況穩定，家屬也非常感謝警方與醫生。

媽媽抱著男嬰到金山分局交通分隊求助。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天晚間，男嬰忽然出現翻白眼、口吐白沫情形，男嬰父母非常著急，但又對路況不熟悉，因此求助金山分局交通分隊。值班員警陳宣羽見情況危急，請警員胡哲維駕駛警車，一路鳴笛開道，於3分鐘之後，順利將男嬰送到台大金山分院急救，所幸經過搶救，男嬰恢復意識，狀況穩定無生命危險。

廣告 廣告

金山分局交通分隊協助男嬰送醫。（圖／翻攝畫面）

金山分局交通分隊協助男嬰送醫。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

馬太鞍溪又新增堰塞湖！疑土石崩塌阻塞流路形成 無人機空拍畫面曝光

造謠「台捐80億歐元」換蕭美琴演講！2男到案身分曝光、他喊冤：反串文

虎豹潭溪水暴漲悲劇！4大2小慘遭沖走溺斃 女領隊要賠償家屬208萬元

花蓮馬太鞍溪暴漲！萬榮鄉明利村慘遭淹沒 滾滾泥水沖毀家園、居民心碎

