母捐肝父捐腎 台大醫完成罕病童器官移植

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在鏡頭前活蹦亂跳的許小弟弟，因為罹患罕見的先天性肝臟纖維化和先天性膽管擴張症，小時候是醫院的常客，由於肝腎功能都衰竭，病情複雜治療難度也高，在醫療團隊評估後，去（2025）年1月由母親捐贈肝臟以及今年1月父親捐贈腎臟，順利完成高難度的兒童活體器官移植案例。

許小弟弟母親表示，「怎麼決定？因為我們給他就有缺陷，所以當然就是我們去彌補。」

兒童器官移植難度遠超想像，因為體重輕、血管細，還得面對成人器官與小兒腹腔體積不匹配的問題，不僅要克服體型差異，術後照護與器官負荷也環環相扣，每一步都是關鍵。

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台大醫院醫師李志元說明，「我們要補多大的人工網膜，再來是血管的配合，再來還有很多感染的問題，小朋友感染抵抗力比較差一點。」

等待器官的焦慮，不只發生在孩子身上，在師大音樂系任職的宋先生，因為罹患腎絲球炎，40年來過著提心吊膽、隨時可能面臨洗腎的日常，直到接受太太捐贈腎臟，才重新找回生活。

病友宋威德認為，「那時候就腎臟指數變得非常高，那時候臉就變黑，然後走路會喘。然後我是演奏管樂器的，然後所以如果會喘的話，你看演奏樂器是多麼可怕的事情。」

台大醫院在1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，迄今累計案例已經超過1500例，是全國最多，不過目前全台仍要大約8831人等待腎臟移植，大約936人等待肝臟，每一個數字背後都是一段和時間拔河的人生，醫院也呼籲外界支持大愛器官捐贈的理念。