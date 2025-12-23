母擔憂金援82萬元！張文「噴10萬買武器」明細曝 24顆煙霧彈花費4.8萬

記者林盈君／台北報導

本月19日，北市發生隨機殺人案，27嫌犯張文利用煙霧彈及汽油彈，又持多把長短刀，釀4死11傷悲劇，而警方持續追蹤調查，發現張文策畫已久，還用母親資助的金援，來購買囤積「武器庫」，其中包含煙霧彈、防護工具、長短刀等，皆透過網路購物平台購買，其超商取貨身影也曝光。而張文母親3年來共金援82萬，其中10萬多元都被張文拿來買武器。

張文用母親資助的金援購買囤積「武器庫」，取貨身影被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文透過《蝦皮購物》、《露天拍賣》購買包括煙霧彈、防護工具、長短刀等，而購買時間自2024年起就開始，可以說張文預謀長達近2年。張文遭軍隊汰除後，於2024年擔任保全，收入約3萬多到4萬，但僅任職1年就離職，於2025年1月間，北上到台北租屋，每月房租約1.7萬左右。

張文用母親資助的金援購買囤積「武器庫」，取貨身影被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

張文母親當心兒子生活困難，先是於2023年3月間，匯款45萬元給張文，之後自2024年1月起，每隔3個月匯款3到4萬元，3年下來共金援張文82萬元，其中某次匯款，為2024年12月底，到2025年1月初，密集4天匯款10萬元。張文從保全離職後就無收入，靠著母親金援及打零工，但卻從匯款的82萬中，花費約10萬多購買煙霧彈等犯案工具。

張文利用煙霧彈及長短刀，犯下隨機殺人4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

警方調查，張文從2024年間，開始購買犯案工具，購入了長短刀、防護工具等，其中3把30公分長刀，共花費了7600元，另外，煤油、防毒面具、戰術背心等，共花費了4.6萬元；每顆要價2000元的煙霧彈，共買了24顆（4.8萬），以及另外租賃的「基地」旅館住宿共3天5700元。而張文還私下自製汽油彈，最終釀成多人死傷悲劇。

張文利用煙霧彈及長短刀，犯下隨機殺人4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

