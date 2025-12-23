母斷金援啃老男不爽揚言燒屋 她剛報警聲請保護令「火就燒起來了」

高市小港區昨發生住宅火警，火勢在15分鐘內撲滅，一名張姓男子受傷送醫。翻攝照片

高雄市小港區昨（22）日晚間傳出住宅火警，警消獲報後出動14車37人前往搶救，於二樓救出已昏迷的張姓男子。警方初步調查，張男昨天深夜向80歲母親要錢未果，母子激烈口角，其母隨後前往派出所聲請保護令，不久住處就傳火警，警消到場發現張男已昏迷迅速將他送醫，詳細起火原因有待進一步調查，不排除人為縱火可能性。

據了解，張男與母親同住，因長期失業無固定收入，一直依賴母親供給生活費，兩人屢因金錢問題爭執。最近張母因家庭、生活因素，決定不再提供兒子生活費，昨天晚間兩人又為此事爭吵，還驚動警方到場處理，後來張母由小兒子陪同到派出所製作筆錄，準備申請家暴保護令，不料筆錄還沒做完，就聽聞住處發生火災。

警消據報後破門進入，在二樓發現張男倒臥屋內，昏迷不醒，迅速將他救出送小港醫院，目前生命跡象穩定，住院觀察中。

警方查出，張男曾有威脅縱火紀錄，確切起火原因將由消防局火災調查科進一步鑑定，釐清是否涉及公共危險罪嫌，並依火調結果查處。



