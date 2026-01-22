母曬「4歲童開車」遭炎上！竟反嗆網：踢到你家祖墳？

社會中心／楊佩怡報導

近日社群流傳一段令人心驚膽顫的影片，一名家長竟讓年僅 4 歲的女童在車輛行駛中坐於駕駛座操作方向盤。這份危險行徑被憤怒的網友轉發並公開譴責，沒想到女童母親非但沒有反省，反而囂張回嗆：「是擋到你家的路，還是踢到你家祖墳？」，強硬回應的態度，讓輿論怒火再度升級。

日前有網友在Threads上轉發一則IG限動，痛批：「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎」。從截圖畫面中可見，一名女童疑似坐在駕駛座爸爸的腿上，並轉動著方向盤，當時汽車正在行駛中，此行徑相當危險。而媽媽則在一旁非但沒阻止，反而錄影並發限動配上《超跑情人夢》歌曲。貼文曝光後，引來大批網友撻伐，然而PO限動的媽媽卻反嗆網友：「媽X正義魔人我是踢到你家祖墳事嗎，4歲看起來踩得到油門？？腦子被驢踢？？」。

廣告 廣告





4歲童坐駕駛座「扶方向盤開車」遭網嗆爆！危險畫面曝光…母竟反嗆：踢到你家祖墳？

4歲女童坐在駕駛座上操控方向盤畫面遭網轟爆。（示意圖與本事件無關／美聯社提供）

相關影片在社群上瘋傳，再加上媽媽的回應，網友們傻眼痛批「一堆人在那邊小孩踩不到油門，但車子就是在行駛，他就是握著方向盤，一個用力是不是就往旁邊撞了？就算他只是單純坐大人腿上也很危險，到底多不會抓重點」、「還po限動！完全不知道事情的嚴重性」、「沒救了」、「多麼希望這是AI做的…這真的太誇張」、「為什麼要出來害人」、「希望是ai，但如果不是，真的不要玩命開玩笑」。

4歲童坐駕駛座「扶方向盤開車」遭網嗆爆！危險畫面曝光…母竟反嗆：踢到你家祖墳？

女童母親被網友撻伐後，竟回嗆：「踢到你家祖墳？」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

就連桃園市議員黃瓊慧也看不下去出手檢舉，她指出：「這樣讓小孩開車太離譜了啦！小孩坐在大人身上沒繫安全帶、沒任何防護措施，若不小心出車禍後果真的不敢想像，也嚴重影響用路人以及公眾安全，已將影片給警察局檢舉」。眼看事件持續延燒，女童媽媽發文表示，「我知道這個行為不對，之後不會再犯」，但仍她仍然不認為發在限動是錯事，「我不覺得發在自己IG有任何錯」，然而後續媽媽卻將文章刪除。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：4歲童坐駕駛座「扶方向盤開車」遭網嗆爆！危險畫面曝光…母竟反嗆：踢到你家祖墳？

更多民視新聞報導

79歲嬤考不到駕照「竟想賄賂考官」！遭送辦判刑3月

飛官辛柏毅墜海失聯！隊長悲吐：冰島、芬蘭是他一輩子夢想

中天馬德遭羈押！吳靜怡：該不會跟「這人」有關？

