母死於肺癌！篩檢揪「芝麻大腫瘤」 男嘆：颱風天重生了
肺癌長期高居國人癌症死因首位，每年奪走逾萬條性命。彰化基督教醫院日前舉辦肺癌病友會，分享最新早期診斷與個人化治療進展，一名因家族病史接受篩檢的林先生分享自己及早發現肺癌的經驗，強調早期篩檢的重要性。
林先生的母親兩年前因肺腺癌過世，在醫師建議下，他接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，意外發現左肺有一顆約1公分大的結節。經過半年追蹤觀察，結節仍未消失，醫療團隊與林先生討論後決定進行手術切除。「去年7月25日，我在彰化基督教醫院動了肺腺癌手術，那天剛好是凱米颱風來襲。有人防颱，我在手術台上對抗人生的另一場風暴。」林先生回憶道。
彰基醫學中心外科部主任王秉彥醫師表示，針對林先生的情況，團隊選擇使用3D影像導引系統與複合式多軸X光攝影輔助術中定位，再以達文西機械手臂微創手術精密切除腫瘤與周邊淋巴組織。「早期肺癌的病灶往往只有0.8公分、如芝麻般大小，傳統X光難以察覺。能在這麼早的階段發現，是病人改變命運的關鍵。」王秉彥醫師強調。
手術後，林先生恢復狀況良好，住院不到一週就出院返家休養，目前定期回診追蹤狀況也相當穩定。談及整個治療過程，林先生感慨地說：「颱風天那一刀，讓我迎來第二次人生。現在每年我都慶祝『重生日』，提醒自己健康不能等！」
彰基胸腔外科主任黃章倫表示，對抗早期肺癌的關鍵在於「三環策略」——精細篩檢、精準定位與精密手術。透過精細篩檢，能在症狀尚未明顯前即早期發現可疑病灶；接著以影像導引及導航技術進行精準定位，確保診斷與手術的準確性；最後結合微創與精密手術技術，不僅能完整切除病灶，也能最大程度保留肺功能。
王秉彥醫師指出，肺癌多年高居國人癌症死因首位，其中肺腺癌更是非吸菸族群常見的類型。「許多病人沒有症狀，以為自己是健康的，但透過低劑量電腦斷層就能在0.8公分、如芝麻大小時發現異常，而這就是早期篩檢的價值。」他說。
胸腔內科主任林聖皓醫師提醒，根據衛福部「肺癌早期偵測計畫」，符合下列任一條件者，都可接受公費LDCT篩檢：一、具肺癌家族史者，45至74歲男性或40至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌者；二、重度吸菸者，50至74歲、吸菸史達20包-年以上者（仍吸菸或戒菸未滿15年）。
國健署統計顯示，自2022年推行公費LDCT以來，全台已累積超過21萬人次受檢、揪出約2,500名肺癌個案，其中早期比例突破八成、晚期比例下降七倍。對比篩檢計畫前後，第4期從50%降至7%，第1、2期從33%上升至78%，研究顯示，這樣的改變可降低約53%的肺癌死亡率。
黃章倫醫師強調，肺癌的治療關鍵在於「早期發現、精準診斷與個人化治療」。他指出，隨著醫療科技的進步，透過低劑量電腦斷層篩檢，可有效在癌症初期即發現微小病灶，大幅提升治癒機會。
林聖皓醫師呼籲，面對肺癌這項「台灣第一癌」，唯有政策推動、專業醫療與全民參與三者並進，才能讓更多人早期診斷、早期康復。他也提醒民眾，肺癌不僅傳統吸菸者屬於高風險族群，近年來非吸菸者及較年輕族群的罹患比例亦有明顯上升趨勢，顯示肺癌的威脅正逐漸擴大，定期檢查、落實早期發現、早期治療尤為重要。
