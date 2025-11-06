母求駕駛：「讓救護車過」女童肺部感染命危…插管轉院！萬人集氣現況曝

記者簡榮良／高雄報導

一顆心懸在那裡4小時！高雄一名女童因嚴重肺部感染，於昨（5）晚由義大轉院台大，因全程插管並接葉克膜，就怕走走停停導致管線脫落，母親在《Threads》上發文，懇求國道1號駕駛能禮讓救護車，讓孩子度過難關，萬人集氣轉發。最終於今（6）日凌晨0時許捎來好消息，女童順利抵達醫院接受治療。國道警方礙於醫院無法開立「緊急需求」證明，未派車開道，但救護車鳴笛也有道路優先權，相信台灣人都會禮讓。

母親在《Threads》上發文，懇求國道1號駕駛能禮讓救護車，讓孩子度過難關，萬人集氣轉發。（圖／翻攝自職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團臉書）

一名母親心急如焚，於5日晚間緊急在《Threads》上發文。內容提及，要從高雄義大醫院夜車轉院至台大醫院，路程約3、4小時，小朋友因肺部嚴重感染，需全程插管並接葉克膜支援。若有經過國道1號朋友，遇到救護車還務必禮讓、避免突然切換車道，以免影響醫療設備與安全，拜託各位，感謝大家的體諒與協助。或許不甘盡人事聽天命，能讓孩子度過難關的方法全試一試，所幸上天垂憐，訊息被快速轉發，上萬名網友在線集氣。

母親凌晨更新現況，表示女童於今日上午0時45分抵達台大兒童醫院，由衷感謝義大醫療團隊與台大醫療團隊的全力照護，也特別感謝救護車司機一路專業、安全地護送。謝謝各大貨車、聯結車社群的車友們一路禮讓，感謝柯志恩立委的協助，以及所有為妹妹加油、祈福、在這段時間陪我們一起守望的朋友們。

從義大醫院到台大醫院耗時4小時，身為母親一顆心懸在那裡，所幸度過難關。（圖／翻攝自義大醫院臉書）

「妹妹的詳細病情就不多做贅述，現在最重要的是專心治療、一步一步穩定往前」。每一份善意、每一句祝福都讓我們感受到力量。若這段時間造成任何不便，也敬請見諒。由衷感謝大家的體諒與幫忙，願大家身體健康、平安順心、行車平安，每天都快快樂樂。

國道警方則回應，經醫院評估無立即危險，無法開立「緊急需求」證明，所以沒辦法依照規定特派警車執行開道；不過，救護車鳴笛也有道路優先權，相信大家都會禮讓。柯志恩委員辦公室有特別關懷此案，了解處理過程，也獲得小朋友家屬了解體卹。

